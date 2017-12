SpaceX zverejnil video z testovania rakety Falcon Heavy. Ľudí zoberie na Mesiac, pôjde aj k Marsu

Raketu navrhli tak, aby bola schopná vyniesť do vesmíru aj ľudskú posádku.

10. máj 2017 o 12:41 Simona Kováčiková

WASHINGTON/BRATISLAVA. Americká súkromná spoločnosť SpaceX ukázala video z testu svojej obrovskej rakety Falcon Heavy.

Firma Elona Muska otestovala motory centrálnej časti prvého stupňa novej pripravovanej rakety s vyšším výkonom, ako má súčasná raketa Falcon 9.

Tá v súčasnej konfigurácii dokáže vyniesť napríklad na nízku obežnú dráhu Zeme 22,8 ton nákladu, Falcon Heavy by mala vyniesť o niečo viac.

Raketu Falcon Heavy navrhli tak, aby bola schopná vyniesť do vesmíru aj ľudskú posádku. Do vesmíru by sa mala dostať už v priebehu tohto roka.

Pre vlastníka spoločnosti Elona Muska aj fanúšikov aerokozmického priemyslu to predstavuje veľký okamih.

video //www.youtube.com/embed/u26-CIDaazQ

Spoločnosť raketu neustále zdokonaľuje a snaží sa urýchliť termín letu.

SpaceX v súčasnosti lieta na Medzinárodnú vesmírnu stanicu, no dováža tam len materiál, zatiaľ nie ľudí. Americká agentúra pre letectvo a vesmír (NASA) plánuje, že čoskoro spoločnosť v jej mene prevezie aj astronautov a následne uskutoční aj cestu k Mesiacu.

Musk má s raketou aj ďalšie plány. Je presvedčený, že po úspešných testovaniach by sa kozmická loď, zatiaľ bez ľudskej posádky, mohla k Marsu priblížiť už v roku 2020, píše ArsTechnica.