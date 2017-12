Stradivárky hrajú druhé husle. Huslisti aj poslucháči majú radšej moderné nástroje

Slepá štúdia odhalila, že stradivárky nemajú až taký unikátny zvuk.

10. máj 2017 o 13:29 Renáta Zelná

Huslistka Mira Wangová hrá na husliach Ames Stradivarius v New Yorku. (Zdroj: ILUSTRAČNÁ FOTO - SITA/AP)

BRATISLAVA. Na svete ich je zhruba 650 kusov a majú unikátny zvuk, ktorý naoko odporuje zákonom fyziky.

Intenzita zvuku by totiž mala smerom od zdroja klesať, no slávne talianske husle stradivárky znejú pod uchom huslistu tichšie a do koncertnej sály sa ich hudba šíri hlasnejšie.

Aj pre túto vlastnosť ich na aukciách dražia za milióny dolárov. V skutočnosti však poslucháči hudby nevedia zvuk stradiváriek rozoznať. Dokonca sa im viac páči zvuk moderných huslí.

Ukázal to dvojitý slepý test od vedcov z Inštitútu Jeana Le Rond d'Alemberta, ktorého výsledky uverejnili vo vedeckom časopise PNAS.

Stradivárky verzus moderné husle

Pre sólistov je dôležité, aby zvuk huslí dosiahol až na koniec miestnosti a "povzniesol" sa nad ostatné zvuky orchestra.

Vedci sa preto u stradiváriek rozhodli preskúmať ich údajne unikátnu schopnosť rozozvučať priestor koncertnej sály - nazýva sa aj zvuková projekcia.

Husľový koncert D-dur od Čajkovského či mnohé iné klasické skladby zahrali pre 137 poslucháčov. V prvom teste v parížskej sále hodnotili zvukovú projekciu huslí. V druhom teste v koncertnej hale v New Yorku hodnotili poslucháči, ktorý zvuk huslí sa im viac páčil.