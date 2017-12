Od 399 do 2399 eur. Štyri televízory, ktoré odporúčame kúpiť

Lacnejší alebo drahší? Aký televízor by si mal kúpiť (nielen) fanúšik hokeja.

5. máj 2017 o 16:55 Matúš Paculík

Premýšľate nad novým televízorom. Toto sú modely, ktoré odporúčame:

Philips 43PUS6101

Cenovo dostupný televízor so 4K rozlíšením nemusí byť extrémne drahý. Philips si za jeho 43-palcovú verziu pýta v akcii menej ako štyri stovky, no ponúka množstvo funkcií a vynikajúcu kvalitu obrazu. Televízor s uhlopriečkou 43 palcov ale neodporúčame do veľkých miestností, vzdialenosť od diváka by totiž nemala byť veľká, v opačnom prípade výhody vysokého rozlíšenia nevyužijete.

Kvalita obrazu je v tejto cenovej kategórii väčšinou priemerná, Philips si ale úspešne pomáha množstvom funkcií a technológií. Televízor vybavil funkciami Pixel Plus Ultra HD a Micro Dimming, ktoré zlepšujú kontrast, plynulosť obrazu a aj jeho ostrosť. Pri videu si poradí s množstvom formátov vrátane HEVC, avšak tu by sme nemali veľké očakávania, pri prehrávaní multimediálnych súborov Philips nikdy nevynikal.

Televízor má až štyri HDMI vstupy, každý z nich zvládne 4K rozlíšenie a dva dokonca môžete využiť na pripojenie počítača a hernej konzoly, keďže prenesú obraz pri rýchlosti 60 snímok za sekundu. Philipsu pri tomto modeli nie je veľmi čo vytknúť, jedine už obvykle veľmi pomalé reakcie a len priemerne využiteľné smart funkcie.

+ štyri HDMI, slušný obraz, množstvo funkcií

- pomalé reakcie

Cena: 399 eur (pozri aktuálnu cenu a dostupnosť)

Panasonic TX-55EX603E

Nadpriemerne vybavený 4K televízor s množstvom funkcií, ktorému nechýba ani technológia HDR. Panasonic ho vyrába v rôznych veľkostiach, pričom za najlacnejšiu 40-palcovú zaplatíte necelých 600 eur. Odporúčame doplatiť si za 55-palcovú verziu, prípadne ak máte väčší rozpočet, tak v obchodoch nájdete aj 65-palcový model, bohužiaľ s už o dosť vyššou cenou.

Obraz je vo svojej kategórii nadpriemerný. Jeho plynulosť a ostrosť zabezpečuje 1300 Hz technológia zobrazenia, zaujímavosťou je absencia dnes už nezaujímavého 3D zobrazenia. Chytré funkcie zabezpečuje štvorjadrový procesor a systém Firefox OS s použiteľným webovým prehliadačom. Stiahnuť si môžete aj rôzne internetové aplikácie a dostupná je zaujímavá funkcia pre streamovanie televízneho vysielania či už doma, alebo aj na cestách.

Výrobca doprial televízoru tri HDMI vstupy, čo je minimum pre multimediálnu domácnosť. Všetky sú vo verzii s HDCP 2.2 a zvládajú prenos 4K rozlíšenia pri 60 obrázkoch za sekundu. Filmy môžete pozerať aj z USB diskov, vstupy sú dva, pričom jeden z nich je v rýchlej verzii 3.0. Podporované je množstvo moderných kodekov videa vrátane H.256 / HEVC.

+ 4K rozlíšenie, vynikajúci obraz, HDR

- niekomu môže vadiť Firefox OS

Cena: 889 eur (pozri aktuálnu cenu a dostupnosť)

Sony Bravia KD-55XE8096

Funkciami nabitý 4K televízor vyššej strednej triedy. Sony stále dokáže vyrobiť skvelé televízory, tento model je určený pre náročnejšieho diváka a obsahuje množstvo moderných technológií na vylepšenie obrazu a jeho plynulosti. Tá je dôležitá nielen pri akčných filmoch, ale aj pri športe. Nami odporúčaná 55-palcová verzia je zároveň aj najväčšia, v ponuke sú už len verzie s menšími uhlopriečkami 43 a 49 palcov.

Systém si firma nevytvorila sama, ale siahla po čoraz obľúbenejšom Android TV. Bohužiaľ ani tu nečakajte úplne rýchle reakcie, šetrenia na čipoch sa asi až tak rýchlo nezbavíme. Televízor má nadpriemernú výbavu, či už v podobe satelitného tunera, podpory H.265/HEVC, integrovaného Chromecast, troch USB konektorov alebo štyroch HDMI konektorov s podporou HDCP 2.2.

Základná frekvencia panelu je 50 Hz, firma ju ale vďaka použitiu rôznych technológií označuje ako Motionflow XR 400 Hz. Aplikácie si môžete stiahnuť priamo z obchodu od Google, dátové úložisko má kapacitu 16 gigabajtov, čo je pre chytré televízory plne postačujúce.

+ 4K rozlíšenie, vynikajúci obraz, HDR

- cena

Cena: 1439 eur (pozri aktuálnu cenu a dostupnosť)

Samsung UE65MU7072

Obrovská obrazovka, jemné 4K rozlíšenie, 64-násobne vyšší počet farieb ako pri klasickom LCD televízore, HDR technológia, nefalšovaný 100 Hz panel a rýchly systém Tizen s množstvom aplikácií. Vyššia trieda televízory od Samsungu je nabitá modernými technológiami, pričom ich cena je akceptovateľná. Pri väčších uhlopriečkach sa aj napriek tomu pripravte na poriadnu cenovku, napríklad nami odporúčaná 60-palcová verzia modelu 7072 stojí skoro 2400 eur.

Kvalita obrazu je vynikajúca, či už z pohľadu intenzity farieb, dynamického rozsahu, ostrosti, alebo plynulého zobrazenia rýchlych scén. Problém nebudete mať ani s 4K obsahom, keďže má najmodernejšie HDMI vstupy, pripojíte k nemu až tri USB zariadenia a zvládne video vo formáte H.265/HEVC.

Samsung vyrába tento model aj v dvoch ďalších veľkostiach, pri kúpe základnej 49-palcovej verzii ušetríte rovnú tisícku. Do bežnej panelákovej obývacej izby postačí odporúčame 55-palcovú verziu. Bez adekvátneho zdroja obrazu ale nemá zmysel investovať do tak dobrého televízora. Našťastie je dostupný Netflix s 4K rozlíšením a HDR, rovnako aj Blu-ray filmy v natívnom 4K rozlíšení.

+ špičkový obraz, množstvo funkcií, 4K HDR, 10-bit panel

- cena

Cena: 2399 eur (pozri aktuálnu cenu a dostupnosť)