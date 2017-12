Gravitačné vlny môžu odhaliť skryté rozmery vesmíru

Vedci predpokladajú, že gravitácia je tak slabá preto, že časť z nej uniká do iných rozmerov.

5. máj 2017 o 14:27 Matúš Beňo



BRATISLAVA. Keby mala niektorá zo štyroch základných interakcií v prírode - elektromagnetickej, silnej a slabej jadrovej a gravitačnej - odlišné pôsobenie, vesmír by vyzeral inak.

Stabilné jadrá prvkov periodickej tabuľky totiž závisia na pomere elektromagnetickej a silnej jadrovej sily. Stačil by malý rozdiel a nevznikol by ani najjednoduchší prvok, vodík.

Keby zase zosilnila gravitácia, hviezdy by spálili palivo skôr a ak by bola slabšia, hmota by sa nezhlukovala a hviezdy či iné telesá by ani nevznikli.

Napriek zdaniu jemnej rovnováhy však vedcov trápi už roky trápi, prečo je gravitácia v porovnaní s elektromagnetickou interakciou o 10 na 42-krát slabšia.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Vedci po sto rokoch objavili Einsteinove gravitačné vlny

Sľubná cesta

Jednou z hypotéz je, že časť gravitačnej sily môže unikať do rozmerov, ktoré v každodennom živote nevnímame.

Napriek tomu by sa nepriamo pozorovať dali: ich skryté vlnenie by mohlo zanechávať stopy v takzvaných gravitačných vlnách. Keby fyzici dokázali takéto vlnenie pozorovať, lepšie by to objasnilo povahu vesmíru.

Vrátane toho, prečo sa rýchlosť rozpínania vesmíru zvyšuje.