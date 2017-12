Honor 8 Pro je smartfón, ktorého by sa mala báť konkurencia

Je výkonný, krásny, ale aj výrazne drahší, ako sme pri tejto značke zvyknutí.

4. máj 2017 o 9:03 Matúš Paculík

Honor 8 Pro Páči sa nám: dizajn, kvalitné spracovanie, hardvér, duálny fotoaparát Nepáči sa nám: vysoká cena, umiestnenie snímača odtlačkov prstov Hodnotenie: 9,0 Cena: 590 eur (pozri aktuálnu cenu a dostupnosť)

Neubehli ešte ani tri roky od uvedenia prvého smartfónu značky Honor a teraz má firma v ponuke model, ktorý jej môžu závidieť v Sony, HTC, Lenove, či LG. Značka patriaca pod čínsky gigant Huawei vyrobila smartfón nebezpečný pre konkurenciu.

Kým sme ju doteraz mohli označovať za ľudovú (či skôr pre mladých) tak s modelom Honor 8 Pro môže partizánčiť aj v portfóliu materskej značky Huawei.

Je totiž stále o stovku lacnejší a s lepšou výbavou, ako napríklad najnovší Huawei P10 Plus.

Nezľaknite sa vysokej ceny

Honor je značka, pri ktorej sme si zvykli na veľmi atraktívnu cenu. Nový model 8 Pro ale stojí 590 eur, čo je výrazná zmena, keďže druhý najlepší model Honor 8 si kúpite už za štyri stovky.

Netradične vysoká cena má svoje opodstatnenie, no napriek tomu je nový model pre firmu riskantný. Zrejme ju posmelil predajný úspech Honoru 8 firmu očividne posmelil.

Novinka svojim dizajnom nadväzuje na Honor 8 – základný koncept je skoro totožný, vrátane veľmi podobného vzhľadu, umiestnenia jednotlivých prvkov a chýbajúceho dotykového tlačidla pod displejom.

Na rovnakom mieste nájdete aj multifunkčný snímač odtlačkov prstov. Okrem odomykania zariadenia ho môžete využiť na prijatie hovoru, vypnutie budíka, zobrazenie informačného panela a pri prezeraní fotografií.

Telo tvorí jeden kus kovu, dva pásiky na hornej a spodnej časti zadnej strany sú typicky vyhradené pre antény. S hrúbkou len 7 milimetrov je jedným z najtenších prémiových smartfónov, no majte na pamäti, že displej je pripevnený na vrch tela.

Kúpa kvalitného ochranného obalu je preto nutnosťou. Nechránený telefón by po nešťastnom páde by takmer s istotou skončil v servise. Ochranné sklo Gorilla Glass 3 je síce odolné, no nešťastiu vždy nezabráni.

Pre náš trh sú určené dve farebné verzie – zlatá a modrá.

Hardvér Honor 8 Pro

Honor 8 Pro je veľký smartfón a hoci má prakticky zhodné rozmery s iPhone 7 Plus, ponúka väčší, 5,7-palcový IPS displej s rozlíšením 2560 x 1440 bodov. Pomer plochy displeja k telu smartfónu je 79 percent, čo je výrazne lepšia hodnota v porovnaní so spomínaným iPhonom.

Kvalita použitého displeja je veľmi slušná a nevadí, že reprodukcia farieb je mierne odchýlená od reality. Vynikajúci je kontrast a vďaka vysokému jasu môžete smartfón bez problémov používať aj na priamom slnku.