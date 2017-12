Objavili prepojenie medzi autizmom u vnúčat a fajčením v tehotenstve

Deti mali vyššiu šancu prejavovať znaky autizmu, ak fajčila ich babka z matkinej strany.

29. apr 2017 o 16:08 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Je známe, že ak žena fajčí v tehotenstve, škodí tým svojmu dieťaťu. Vedci teraz zistili, že vplyv fajčenia vidno aj na ďalšej generácii.

Vnúčatá, ktorých babička z matkinej strany fajčila v tehotenstve, mali väčšiu šancu, že sa u nich vyvinie porucha autistického spektra.

U vnučiek bola šanca, že sa u nich prejavia niektoré znaky autizmu vyššia ako u chlapcov. Vedci zatiaľ nevedia, aké konkrétne metabolické zmeny by za prepojením mohli byť.

Výskum, ktorý uverejnili vo vedeckom časopise Scientific Reports je súčasťou dlhodobej štúdie starých rodičov, rodičov a ich vplyvu na vývoj vnúčat a detí s názvom Children of the 90s (Deti deväťdesiatych rokov).

Zvýšený počet prípadov

Výskumníci analyzovali 14500 účastníkov štúdie. Diagnostikovaný autizmus nevedeli spojiť s konkrétnym pohlavím, niektoré znaky autizmu sa však vyskytovali viac u dievčat ako u chlapcov.

Dievčatá mali až 67 percentnú pravdepodobnosť, že budú mať slabé sociálne zručnosti a opakujúce sa vzorce správania - oba sú znaky spájané s autizmom. Výskumný tím tiež zistil, že ak babička fajčila, u jej vnúčat to mohlo zvýšiť riziko vzniku diagnostikovanej poruchy autistického spektra o 53 percent.

V posledných rokoch sa zvýšil počet detí s diagnostikovaným autizmom. Za zvýšeným počtom prípadov môže byť len lepšia a rozvinutejšia forma diagnózy ale aj genetické zmeny.

Čo za tým je?

"Pokiaľ ide o mechanizmy, existujú dve široké možnosti. Môže ísť o poškodenie DNA fajčením, ktoré sa prenáša na vnúčatá alebo je za tým určitá adaptačná odpoveď na fajčenie, ktorá vnúčatá robí zraniteľnejšími voči poruchám autistického spektra," vysvetľuje v tlačovej správe univerzity v Bristole jeden z autorov štúdie Marcus Pembrey.

Fajčenie dokáže poškodiť DNA mitochondrií - "energetických balíčkov", ktoré sa nachádzajú v každej bunke. Mitochondrie sa prenášajú iba na ďalšiu generáciu prostredníctvom vajíčka matky. Vedci preto predpokladajú, že fajčenie babičky ovplyvní vyvíjajúce sa vajíčka dcéry a spôsobí zmeny, ktoré sa potom prenesú na dieťa - vnúča.

"Už vieme, že ochrana dieťaťa pred tabakovým dymom je jedna z najlepších vecí, ktoré môže žena urobiť, aby dieťaťu poskytla zdravý štart do života. teraz sme zistili, že nefajčením počas tehotenstva by mohli dať lepší štart do života aj pre svojich vnukov a vnučky," dodáva v tlačovej správe ďalší autor štúdie Jean Golding.

doi: 10.1038/srep46179