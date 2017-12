Je kurkuma liekom na všetko? Čo hovorí veda

Vedecké štúdie nevyvracajú, ale ani nepotvrdzujú zázračné renomé žltého indického prášku.

1. máj 2017 o 23:04 Michal Ač

Povedané športovou terminológiou, indickej kurkume sa v poslednom čase darí aj na európskom ihrisku, keďže jej tu často pripisujú priam zázračné liečivé účinky.

Údajne pôsobí proti zápalom, bolestiam kĺbov, baktériám a nadváhe. Urýchľuje odstraňovanie nepotrebných buniek z organizmu, zaceľuje jazvy, podporuje imunitu a činnosť neurónov.

Kurkuma rýchlo a úspešne vybieli zuby, pomôže v boji proti telesnému tuku, a dokonca pomáha aj proti zhubným nádorom. Máme naozaj k dispozícii ďalší prírodný všeliek typu zeleného čaju?

Vedci, ktorí indický „svätý prášok“ študujú, nie sú jednotní. Z ich štúdií skôr vyplýva, že často priveľký optimizmus konzumentov kurkumy treba mierniť.

Vplyv kurkumy na zápaly a kĺby

Kurkuma (indický šafran), hlavnú zložku ktorej tvorí kurkumín, je tmavožlté korenie s výraznou a nezameniteľnou chuťou. Rastlina Curcuma longa pochádza z južnej Ázie a po stáročia patrí najmä k indickej kuchyni. No aj k ľudovému liečiteľstvu.

Napríklad chronický zápal. Je spojený so vznikom mnohých chorôb: obezity, diabetu II. stupňa, srdcových problémov a rakoviny. Existuje niekoľko štúdií o tom, že kurkumín znižuje hladinu bielkovín, ktoré v tele vyvolávajú zápal. Tento poznatok podporila aj metaanalýza deviatich štúdií z roku 2016, ktorá ukázala, že na dosiahnutie kladných účinkov postačia aj bežne dostupné potravinové doplnky s kurkumínom.

Na druhej strane však, z prísne vedeckého hľadiska, nebol ústup zápalov natoľko výrazný, aby sa dalo hovoriť o jasnom účinku v reálnych podmienkach. Štúdie totiž prebiehali na veľmi malej vzorke ľudí, od 10 do 50 účastníkov, čo oslabuje preukázateľnosť výsledkov. Na ich základe nemožno určiť veľkosť účinných dávok ani to, ako dlho by musel človek kurkumín užívať, aby ho ochránil pred zápalmi.

Ďalšia metaanalýza z augusta 2016 skúmala efekt výťažkov z kurkumy alebo kurkumínu na pacientoch s reumatoidnou artritídou kĺbov postihujúcou približne jedno percento populácie.

Analýza ukázala, že 1 000 mg kurkumínu v dennej dávke bolo v priemere rovnako účinných ako bežné lieky proti bolesti, napríklad ibuprofen. Súčasne autori metaanalýzy konštatovali, že množstvo účastníkov, ale ani celková metodologická úroveň štúdií neumožňuje vysloviť záver o tom, či ide v tejto oblasti o efektívny prostriedok. Na to bude potrebné urobiť viac dôslednejších a rozsiahlejších štúdií.

Cukrovka, srdce a kurkuma

Kurkumín sa taktiež považuje za užitočný pri prevencii inzulínovej rezistencie. To je stav pri ktorom organizmus nevie využiť vyprodukovaný inzulín, a ktorý môže byť predzvesťou nadchádzajúceho diabetu II. stupňa. Ten, v prípade, že sa rozvinie, môže skončiť amputáciou končatín alebo infarktom.

Súčasne by mal kurkumín obmedzovať nežiaducu reakciu organizmu v prípade, keď už je hladina krvnej glukózy zvýšená.