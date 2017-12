McAfee uvedie na trh bezpečný mobil, má špeciálnu výbavu

Cvak a mobilná sieť je mimo, cvak pre fyzické odpojenie GPS, cvak pre prerušenie napájania - to všetko umožní ovládací panel s vypínačmi.

28. apr 2017 o 13:12 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Má to byť mobil, ktorý sľubuje súkromie a ochranu pred hackermi a vládnymi agentúrami. Otočíte ho displejom nadol a na zadnom kryte nájdete fyzické vypínače pre batériu, antény bezdrôtových rozhraní, fotoaparát či mikrofón.

Novú úroveň bezpečnosti sľubuje McAfee v pripravovanej novinke so 1100-dolárovou cenovkou. Na trhu by sa mala podľa magazínu NewsWeek objaviť už v tomto roku, pričom chce do architektúry zariadení vniesť nové prvky.

Kým početné bezpečnostné bariéry budú riešené na úrovni hardvéru samotného, so súkromím má pomáhať i softvér bežiaci v mobile. Určený je pre všetkých, čo sa cítia byť ohrození po tom, čo WikiLeaks zverejnili balík zákulisných dokumentov s názvom Vault 7.

Ide hlavne o firmy, ktoré potrebujú uchrániť svoje obchodné tajomstvá. Do leta budúceho roku by sa na trhu mala objaviť vynovená verzia, ktorá už počíta s novou softvérovou architektúrou, ktorá by mala byť vo veľkej miere odolná voči škodlivým kódom a prienikom.

Vývojom špecializovaných smartfónov so zvýšenou bezpečnosťou sa zaoberá viacero firiem. Používajú bezpečnostné nadstavby pre mobilné systémy a aplikácie pre silné šifrovanie úložiska a dátovej komunikácie.

McAfee však tvrdí, že čím viac softvéru v zariadeniach je, tým viac zraniteľností sa v nich nachádza. Preto vidí najúčinnejšiu ochranu práve v hardvérovej časti, ktorá už dlhší čas uniká prísnej pozornosti.