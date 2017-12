Testovali sme Samsung Galaxy S8, smartfón z iného sveta

Novinka Samsungu je krásna a má množstvo nových technológií. Chceli by sme ju vlastniť, ale nie používať.

24. apr 2017 o 21:36 Matúš Paculík

Samsung Galaxy S8+ Páči sa nám: krásny dizajn, výkon, displej, fotoaparát Nepáči sa nám: vysoká cena, ergonómia Hodnotenie: 8,9 Cena: 899 eur (pozri aktuálnu cenu a dostupnosť)

V jednej ruke držím svoj iPhone 7 Plus a v druhej nový Samsung Galaxy S8+. Dva špičkové smartfóny, ktoré od seba delí približne pol roka života. Skôr ako šesť mesiacov by nezainteresovaný pozorovateľ mohol pokojne tipovať aj šesť rokov.

Samsung dokázal ukážkovo vykorčuľovať z obrovských problémov korupcie a vybuchujúceho Note 7. Jeho novinka totiž vyzerá, ako by prišla z iného sveta.

Na tento dizajn nezabudnem

Ako niekoľkoročný majiteľ iPhonu sa už dlho nudím a výmenu modelu 6S Plus za 7 Plus som prakticky nepostrehol. Aj preto je nový Samsung smartfónom z iného sveta, minimálne po stránke dizajnu.

Veľký displej so zaoblenými bokmi nie je pri prémiových Samsungoch novinkou, no tak malé okraje áno. Obrazovka teraz zaberá 84 percent celej prednej časti smartfónu, pre porovnanie, pri iPhone 7 Plus je táto hodnota len necelých 68 percent.

Dizajn skutočne lahodí oku, pritom nemusíte byť žiadny technologický nadšenec, aby ste sa za smartfónom otočili. Zástup súčasných modelov je stále z väčšej časti nudne rovnaký a podobne zaujímavých modelov ako Samsung má len pár výrobcov.

S extrémne tenkým rámom okolo veľkého displeja sme už videli krásne Xiaomi, zaujímavý je aj LG G6. Ani jeden z nich ale nedokázal spôsobiť taký veľký rozruch, ako práve Samsung. Do budúcna preto môžeme očakávať podobný trend aj pri ďalších výrobcoch.

Je však diskutabilné, či je tento trend vhodný pre každého. Ergonómia ovládania je totiž úplne odlišná od zabehnutých štandardov a hlavne používatelia s mohutnejšími rukami alebo kratšími palcami si budú musieť zvyknúť na niekoľko ergonomických nedostatkov.

Ku kvalite spracovania výhrady mať nemôžeme, teda ak si dáme pozor na akýkoľvek pád na zem. Obrovský displej, navyše po bokoch zahnutý je síce odolný, no bez adekvátnej ochrany by sme ho radšej v rukách držali pevne.

Extrémne vysoký displej

Základný model Galaxy S8 má 5,8-palcovú uhlopriečku, nami testovaná Plus verzia je ešte o niečo väčšia vďaka 6,2-palcovej uhlopriečke. Samsung ale používa úplne odlišný pomer strán (18:9 oproti 16:9), kvôli ktorým je smartfón nezvyčajne vysoký a zároveň má aj menšiu zobrazovaciu plochu, ako by sme čakali.

V porovnaní s veľkým iPhonom má najväčší Samsung celkovú zobrazovaciu plochu väčšiu len o sedem percent, rozlíšenie zvýšil až na 2960 x 1440 bodov. Navyše treba brať do úvahy, že displej skoro vždy zobrazuje aj pás s trojicou dotykových tlačidiel.