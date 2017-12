Šesť tipov, ako ochrániť svoju identitu na sociálnych sieťach

Ak sa správate zodpovedne, nemusíte sa báť bezpečnostných prešľapov.

24. apr 2017 o 13:07 Milan Gigel

NEW YORK, BRATISLAVA. Ak žijete na sociálnych sieťach, je nepríjemné ak niekto ukradne, nabúra alebo zneužije vašu identitu.

V jedinom zlomku sekundy môžete stratiť prístup nielen ku všetkému čo ste vybudovali, ale aj k sieti kontaktov.

Magazín International Business Times prichádza s praktickými radami, ktorými môžete riziko minimalizovať. Čo všetko môžete spraviť pre to, aby ste sa mohli cítiť v relatívnom bezpečí?

1. Preč s väzbami a aplikáciami

Čím menej väzieb vytvoríte, tým menej bezpečnostných dier budú môcť hackeri zneužiť na to, aby sa vám dostali pod kožu. Znamená to, že ak vás bude aplikácia pobádať k spárovaniu s účtom v sociálnych sieťach, radšej to vzdajte.

Každé spárovanie otvára sériu autorizácií, ktoré umožňujú pristupovať k vymedzenému rozsahu dát, či používaniu konkrétnych funkcií.

Nejde vždy len o posielanie falošných príspevkov a škodlivých kódov. Bezpečnostní analytici už dávno poukázali na to, že ľudia vôbec nesledujú aké oprávnenia si aplikácie žiadajú.

2. Zabezpečte svoje zariadenia

Mobil bez PIN kódu a biometrického profilu, počítač bez hesla - to všetko sa stáva rizikom vo chvíli, keď svoje zariadenia stratíte, alebo vám ich niekto ukradne. Keďže v nich máte uložené prístupy k účtom, každý záškodník môže heslá a nastavenia zmeniť, aby vás nadobro vyblokoval z prístupu.

Len s veľkým úsilím presvedčíte prevádzkovateľa sociálnej siete, že ste vlastníkom účtu ku ktorému ste stratili prístup.

3. Používajte silné heslá

Pri sociálnych sieťach je to rovnaké ako pri každej inej internetovej službe. Každé heslo by malo byť dostatočne dlhé a pestré čo sa použitých znakov týka. Rovnako dôležité však je, aby ste ho nepoužívali pri žiadnych iných službách, účtoch či aplikáciách.

Je bežné, že hackeri pri prienikoch na populárne služby využívajú zozbierané mená a heslá na to, aby sa pokúšali získať prístup k ostatným populárnym serverom.

Je zvykom, že ľudia rovnaké heslá používajú všade, pretože nie je jednoduché držať v hlave desiatky zložitých identít. Riešením sú správcovia hesiel, súčasne sú však aj vektorom útoku.

4. Nedôverujte

Pripojiť sa k sociálnej sieti cez verejný hotspot zo svojho mobilu môže byť rovnako nebezpečné ako použiť pre prihlásenie cudzí počítač. Nikdy neviete, kto má plnú moc nad sieťou a aké sú jeho motivácie a pohnútky.

Nie je nezvyčajné, že verejné WiFi hotspoty sú prevádzkovateľmi zanedbávané a tak sa pre hackerov stávajú atraktívnym bodom pre prienik a špehovanie.

5. Dvojfaktorové prihlásenie

Každá moderná služba ponúka vyššiu mieru bezpečnosti ako len prístupové heslo. Je ním dvojfaktorové prihlasovanie, pri ktorom sa používajú doplnkové jednorazové kľúče.

Tie prichádzajú na mobil pomocou SMS správ, alebo ich možno v mobile generovať špeciálnou aplikáciou.

Ak ste si doposiaľ doplnkovú úroveň zabezpečenia neaktivovali, mali by ste tak spraviť. I ak by ste prišli o prístupové heslo, bez doplnkových kódov by bolo nefunkčné.

6. Podozrivé odkazy

Nikdy neklikajte na odkazy ktoré vám prichádzajú e-mailom, nikdy nerobte prekliky na sociálnu sieť z iných stránok, ak si viete hlavný portál služby otvoriť naťukaním adresy do prehliadača. Pri nepozornosti by ste sa v rutine všednosti mohli stať obeťou podvodu.

Sľuby o zmene Facebooku na zelený sú rovnakým nezmyslom, ako zázračné funkcie, ktoré vám prezradia kto vás číta, sleduje a kto vás vyhľadával.