Somáre sú na ťažkú prácu ako stvorené, našu ľútosť nepotrebujú

21. apr 2017 o 19:50 Nina Sobotovičová

Keď v televízii vidíme zábery somárika, ako na chrbte vlečie ťažké bremeno, často nás premôže ľútosť. Osly však s prepravou nákladu nemajú najmenší problém, ich telo je na podobnú prácu prispôsobené, a tak dokážu utiahnuť niekoľkonásobok svojej váhy.

Spolu s koňom patria k jediným nepárnokopytníkom, ktorých si ľudia zdomácnili. Osly začali dokonca chovať skôr, ako kone. Divými predkami zdomácnených somárov sú somár africký, somár núbijský a somár somálsky. Všetky tieto druhy sú už takmer vyhynuté.

Pomáhali Egypťanom stavať pyramídy?

Na Slovensku sa podľa starších štatistík chová len niekoľko desiatok somárov. Ich šľachteniu sa vo veľkom venujú predovšetkým arabské krajiny, ale aj Španielsko či Grécko.

Somáre boli neodmysliteľnými pomocníkmi pri stavbe pyramíd a v ich mlieku sa údajne kúpala jedna z najznámejších vládkyň Egypta, Kleopatra VII.

Oslie mlieko vraj udržiavalo jej pleť neodolateľne hladkú, preto nečudo, že sa do nej zahľadel samotný Július Caesar.

Musia mať podkovy?

Somáre sa na rozdiel od koní nepodkúvajú, pretože majú veľmi tvrdé kopytá a zničená rohovina na nich sa im rýchlo obnovuje. Keď s nimi človek zaobchádza neohľaduplne, somáre sa stávajú pohodlnými a zanovitými zvieratami. Sú to však inteligentné tvory, takže ak vám niekto nadáva do somárov, ani nevie ako, a skladá vám komplimenty.

Osly sa pýšia výbornou pamäťou. Cestu, po ktorej už raz išli, druhý raz zvládnu akoby používali GPS. Pamätajú si však aj miesto, kde narazili na prekážku. Preto sa občas zvyknú na ceste zastaviť a – z pre nás nepochopiteľných dôvodov – sa odmietajú pohnúť. Môže za to ich opatrnosť, no od ľudí dostali veľmi neférovo nálepku tvrdohlavosti.

Iný kraj, iný mrav. Na našich pumpách väčšinou tankujeme plnú nádrž auta, v Afganistane tankujú somára. Samozrejme, vodou. (zdroj: TASR(AP)

Potrpia si viac na krmivo či stajňu?

Somáre majú dobre vyvinutý sluch. S chuťou je to zrejme horšie. Aspoň nám sa tak môže zdať, pretože sú nenáročné a uspokoja sa aj s menej kvalitným krmivom. Nezožerú toho veľa. Dostanú za hrsť sena alebo pár trsov trávy a vystačí im to na celý deň. Prieberčivé sú iba pri výbere pitnej vody, do zakalenej a zapáchajúcej pysk neponoria, radšej budú smädné.

Isté štandardy musí spĺňať aj stajňa, somáre totiž potrebujú suché a teplé prostredie. Zimu síce dokážu prečkať aj vonku, musia však mať bezpečný úkryt pred víchrom a snehom.

Preplávajú hlbokú vodu aj s nákladom?

Somár je tvor učenlivý a rýchlo si osvojí pracovné návyky. Naučí sa rozhýbať naložený voz, v ktorom utiahne až šesťnásobok svojej hmotnosti.

Nechá sa osedlať a na chrbte unesie aj bremeno ťažké ako je on sám. Ku všetkým dobrým vlastnostiam somára patrí aj jeho nebojácnosť, trúfne si s nákladom preplávať aj hlbokú vodu.

Brezivosť somárov trvá približne dvanásť mesiacov. Osliemu páriku sa zvyčajne narodí len jedno mláďa, ktoré sa už pol hodiny po pôrode skúša postaviť na nohy.

Na druhý deň ho už chovateľ môže pustiť do výbehu za matkou. Po dvoch týždňoch je už malý somárik pomerne samostatný, stále však sleduje svoju matku, od ktorej sa učí. Po štyroch mesiacoch môže chovateľ mláďa od matky odstaviť, dávno už nie je odkázané na materské mlieko a potravu si dokáže hľadať samo.

Mladé somáre dospievajú po dvoch rokoch, pripúšťať by sa však mali až vo štvrtom roku života.

Známymi sú aj kríženci somára a koňa. Keď sa spári somárí samec s kobylou, narodí sa im mul. Skrížením žrebca s oslicou vznikne mulica. Mulice a muly sú takmer vždy neplodné a ľudia ich tiež často využívajú ako ťažné a nosné zvieratá.