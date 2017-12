Zabúdate PIN kód? Nové kreditky ho nahradia snímačom odtlačkov

Po úspechoch v testovacej prevádzke firma nasadzuje technológiu do každodenného života.

21. apr 2017 o 9:11 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Je to nová úroveň bezpečnosti pre platby v obchodoch. Zasuniete kartu do platobného terminálu a svoju identitu potvrdíte odtlačkom prsta. Nepriložíte ho však na terminál samotný, ale na snímacie políčko zabudované do karty.

Firma Mastercard po úspešnom teste technológie v Juhoafrickej Republike podľa BBC nasadzuje biometrickú novinku do praxe. Jej prednosťou je, že nevyžaduje žiadne nové terminály, vystačí si s tými štandardnými.

Biometrická technológia je zabudovaná priamo v platobnej karte. Každá z nich je vybavená kryptografickým čipom a biometrickým snímačom odtlačkov. Vo chvíli, keď sa čip na karte napájaný terminálom presvedčí o tom, že sa odtlačok zhoduje s profilom ktorý je v ňom nahratý, spustí želanú transakciu.

Snímanie odtlačkov môže byť náhradou za PIN kód, ale aj dodatočnou úrovňou zabezpečenia. Znamená to, že ak stratíte svoju platobnú kartu, nik ju nezneužije ani vtedy, ak k nej získa PIN kód.

Karty však podporujú i platby v tradičnom "internetovom" režime, kde sa pre autorizáciu používa kontrolný CVV kód, resp. SMS správa s jednorazovým kódom, ktorú je potrebné interaktívne vpísať do platobnej brány.

Bankový sektor hovorí už roky o prechode na biometriu, doterajšie riešenia však boli náročné a často vyžadovali výmenu hardvéru u predajcov. Mastercard teraz prichádza s jednoduchým riešením, ktoré funguje s existujúcou sieťou terminálov.