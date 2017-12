Test: Huawei P10 je skvelý fotomobil, ktorému chýbajú inovácie

Čínsky výrobca ponúka ďalší vynikajúci smartfón, no za cenu, ktorú si nezaslúži.

22. apr 2017 o 22:01 Matúš Paculík

Huawei P10 Páči sa nám: pekný dizajn, vysoký výkon, fotoaparát Nepáči sa nám: len Full HD rozlíšenie, vysoká cena Hodnotenie: 8,9 Cena: 599 eur (pozri aktuálnu cenu a dostupnosť)

Sledovať trh s prémiovými smartfónmi je zábavné. Za posledných pár rokov totiž odpadlo viacero pôvodne veľkých značiek. Stačí si spomenúť napríklad na HTC, ktorému pravdepodobne nepomôže ani posledný pokus o oživenie.

Na špičke prémiových modelov sú niekoľko rokov len dve značky – Apple a Samsung. Snaha Sony aj napriek papierovo dobrým modelom nevychádza, Lenovo sa nevie zbaviť nálepky lacnej značky a jediný kto dokáže ponúknuť zaujímavú alternatívu, je čínsky Huawei.

Smartfón, ktorému chýba zmena

Koncept špičkového fotomobilu Huaweiu vyšiel na výbornú. S modelom P8 našiel správny recept, zaujal dosť zákazníkov a dokonca sa s cenou mohol priblížiť svojim hlavným konkurentom. Pre dovtedy neprávom podceňovanú značku obrovský úspech.

Teraz v rukách držíme o dve generácie novší model a je jasné, že firma sa stala obeťou svojich ambícií. Nový smartfón Huawei P10 je síce skvelý, ale stále je len evolúciou nadväzujúcou na dva roky starý úspech.

Podobným problémom si prešiel Samsung, našťastie jeho Galaxy S8 je výrazne odlišný. Huawei má preto aktuálne rovnaký problém ako Apple - jeho modelu P10 chýba výrazná zmena.

Pritom zásadné nedostatky by sme na smartfóne museli hľadať len veľmi ťažko. Od dizajnu cez hardvér až po softvér je nový Huawei ukážkou dobrej práce. No položte ho vedľa modelov iPhone 7 alebo Galaxy S7 a nenájdete nič, čo by vás okamžite upútalo.

Hlavným lákadlom je preto fotoaparát vytvorený v spolupráci s legendárnou značkou Leica. Je skutočne skvelý, kvalitou sa vyrovná aj drahšej konkurencii a pri čiernobielej fotografii dokáže smartfónové zázraky.

Dizajn je bez chyby