Prehliadač Chrome dostane filter na obťažujúcu reklamu

Prijateľná reklama nemotivuje ľudí, aby sa pustili do jej úplného blokovania.

20. apr 2017 o 11:30 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Obťažujúca reklama na internet nepatrí. Tvrdí to aj Google, hoci patrí k prevádzkovateľom jednej z najväčších reklamných sietí. Pre svoj prehliadač Chrome chce pripraviť filter, ktorý nepríjemné reklamy odstráni.

O tom, ktoré reklamy sú prijateľné a ktoré nie už dlhú dobu diskutuje odvetvová skupina Coalition for Better Ads. Pokúša sa presne určovať hranice, ktoré delia prijateľnú reklamu od obťažujúcej. Práve tieto pravidlá by sa mohli stať podkladom pre nový filter v prehliadači.

Podľa magazínu The Verge medzi najnepríjemnejšie reklamy počítame tie, ktoré prekryjú obsah obrazovky pred vstupom na stránku z externého zdroja. Nahnevať dokážu automaticky spúšťané videá so zapnutým zvukom, veľké reklamné plochy pevne ukotvené k okraju obrazovky, ale aj reklamy vo vyskakujúcich oknách.

Hoci Google zatiaľ verejne svoj zámer nekomentoval a informácie pochádzajú zo zákulisných zdrojov, akékoľvek aktivity v tomto ohľade sú strategickým rozhodnutím. Ľudia, ktorých záplava nepríjemnej reklamy nahnevá neváhajú inštalovať do svojich prehliadačov doplnky, ktoré reklamu úplne odstavia.

Práve táto cieľová skupina môže oceniť, ak prehliadač najhoršie reklamné prvky zablokuje a ostatné ponechá na mieste.