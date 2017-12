Google Earth už spustíte aj v prehliadači, obsahuje nové 3D zážitky

Už žiadne inštalovanie, stačí len otvoriť stránku v mobile.

19. apr 2017 o 13:26 Milan Gigel

video //www.youtube.com/embed/O-XidwKsKAE

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Po dvoch rokoch vývoja sprístupnil Google verejnosti novú verziu svojho rozsiahleho mapového projektu Earth. Odteraz už nemá iba podobu aplikácie, ktorú treba inštalovať, ale aj webovú verziu earth.google.com dostupnú cez prehliadač Chrome.

Najväčším trhákom je 3D zobrazenie, pri ktorom sa možno plynule rozhliadať v plastických reliéfoch. Ak radi chodíte na výlety do prírody, môžete si v mapách prejsť doliny, priesmyky, hrebene či poobzerať sa z vyhliadok, aby ste si oživili svoje spomienky, alebo sa pripravili na ďalšiu poznávaciu výpravu. Ak sa vám nechce čítať návody, tlačidlo shift v kombinácii s myšou vám umožní pohodlné ovládanie priestoru.

Novinkou je podľa magazínu The Next Web funkcia Cestovateľ, ktorá má ambície vziať vás na virtuálny výlet do zaujímavých zákutí sveta. Google ich v tejto chvíli ponúka iba niekoľko desiatok, do budúcna však chce výrazne rozšíriť multimediálny obsah, ktorý prostredníctvom tohto kanála bude dostupný. Všetko sa točí okolo interaktivity a je to akási príprava pre svet virtuálnej reality.

Mapové materiály sa miesia s fragmentami textov z Wikipédie, veľmi praktické je používateľské rozhranie na Androide. Google však chce, aby Earth fungoval aj na konkurenčných prehliadačoch, pre ktoré v týchto dňoch službu ladí.