Ultrazvuk usuší vypranú bielizeň rýchlo a lacno

Menej požiarov a nižšie nároky na energetiku sľubuje nová technológia sušenia.

19. apr 2017 o 11:18 Milan Gigel

video //www.youtube.com/embed/b0YpvQ4Skbc

OAK RIDGE, BRATISLAVA. Doperiete bielizeň v práčke, preložíte ju do sušičky a už po 20 minútach môžete všetko poskladať do skríň alebo obliecť na seba. Vedcom sa podarilo vyvinúť novú technológiu sušenia, ktorá kombinuje rýchlosť s úspornosťou.

Riešením nie je ani mimoriadne úsporné výhrevné teleso, ani zázračný systém ktorý by zefektívnil obeh vzduchu a kondenzovanie pár. Nová technológia využíva ultrazvuk, ktorý jemnými vibráciami spôsobí, že voda ochotne opúšťa prírodné a syntetické vlákna.

V priebehu 20-minútového cyklu sa podľa magazínu Digital Trends minie minimum energie, pričom textílie si zachovajú svoje prirodzené vlastnosti. Pri sušení sa uvoľní oveľa menej vlákien a nenastáva problém ani so zrážaním úpletov, či poškodzovaním gumičiek a pružných tkanín. Odevy a bielizeň tak vydržia oveľa dlhšie, pretože sa pri sušení nepoškodzujú.

Vysokofrekvenčné vibrácie odstraňujú vodu v jej tekutom skupenstve. Princíp je podobný ako pri ultrazvukových zvlhčovačoch. Tie dokážu z tekutej náplne vytvoriť vibráciami jemný oblak presýtený vlhkosťou, v ktorom sa vzduch mieša s miniatúrnymi kvapôčkami vody.

Rovnaké je to aj v tomto prípade. Elektrické meniče uvedú vodu do pohybu a obeh vzduchu vlhkosť zozbiera. Vývojári by radi technológiu s podporou Ministerstva energetiky uviedli do praxe. Spotrebitelia v USA ročne minú pri sušení energiu za 9 miliárd dolárov, po novom by jej sušičky minuli iba štvrtinu.