Technológia zmení otravnú reklamu na vizuálny smog

Hoci reklama zostáva na stránkach, vďaka zmene grafiky ju budete ignorovať.

18. apr 2017 o 11:13 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Nová technológia odhaľovania reklamy sa namiesto vyhľadávania známych fragmentov kódu a odkazov na reklamné siete zameria na obsah a formáty reklamných prvkov.

Za projektom Perceptual Ad Blocker stoja akademici z Princetonskej a Stanfordovej univerzity, ktorým sa podarilo zdokonaliť doterajšie systémy na blokovanie reklám. Už nie je potrebné vedieť, kde sa inzeráty skrývajú, akým spôsobom sú vkladané na stránky či akú majú podobu.

Algoritmy sa majú správať podobne ako pozorný a analyticky zmýšľajúci človek. Vyhľadávať budú prvky, ktoré upozornia na reklamu - bez ohľadu na to, akú má podobu.

Prekryť reklamu

Prevádzkovatelia webov sú povinní na reklamný obsah čitateľa upozorniť. Robia tak pomocou textových návestí, ktoré identifikujú reklamu, inzerciu či sponzorovaný obsah.

Tieto návestia algoritmus zachytí a postará sa o zmenu formátu konkrétnej časti stránky.

Obsah prekryje bielou plochou a ponechá ho na mieste. Používateľ sa môže sám rozhodnúť, či sa mu reklama zobrazí v pôvodnom formáte.

Experimenty podľa magazínu Engadget odhalili, že nová technológia je pri označovaní reklám úspešnejšia ako dlhoročné softvéry, ktoré rokmi naberali na objeme a zložitosti.

Tým, že sa vylúčili všetky filtre a vyhľadávacie pravidlá, všetko funguje rýchlejšie, intuitívnejšie a spoľahlivejšie.

Nové druhy reklám?

Pre Facebook, ktorý v poslednom čase intenzívne pracoval na tom, aby reklamu čo najlepšie zamaskoval medzi bežný obsah, to môže znamenať nepríjemnú budúcnosť.

Jedinou ochranou proti odhaleniu reklamy tak bude vkladať ju medzi ostatný obsah - a to bez označenia. To by však znamenalo porušenie pravidiel, ktoré sa na mediálny priestor vzťahujú.