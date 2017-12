Pozrite sa ako mravce zachraňujú svojich vojakov z bojov s termitmi

Juhoafrický druh Megaponera analis si vybral ťažkého súpera.

13. apr 2017 o 17:31 Renáta Zelná

video //www.youtube.com/embed/qBrW0dcHTK4

Mravce zvyknú z bojísk a výprav odnášať zranených kamarátov. Ak ste v detstve pozorovali mravce, určite ste si všimli, že občas zdravý mravec niesol druhého mravca. Ak ste si mysleli, že si ho nesie do mraveniska, aby ho neskôr zožral, mýlili ste sa.

Ukazuje to výskum vo vedeckom časopise Science Advances.

Mravčiu záchranársku prácu pozorovali u juhoafrického druhu Megaponera analis.

Mravce M. analis sa živia termitmi a každý deň robia nájazd na ich hniezda. Termity sú ťažkí súperi a mravce často prídu o končatiny či tykadlá.

Vedci si všimli, že väčšie mravce často tieto zranené jedince odnášajú z boja späť do mraveniska. Zranené mravce vylučujú špeciálnu chemikáliu, ktorá privolá pomoc z mraveniska. Výskumníci natreli zranené mravce farbou, aby neskôr videli koľkí sa vrátia späť.

Mravce sa zotavia v mravenisku a až 90 percent z nich sa opäť vráti na bojisko.

Ak by sa po zranené mravce nikto nevrátil, padli by za obeť pavúkom alebo by umreli vyčerpaním.

V mravčej kolónii denne zachránia približne rovnaký počet mravcov, ako sa denne narodí. Záchrana je preto pre mravce veľmi dôležitá, pomáha kolóniám udržať si svoju silu.

DOI: 10.1126/sciadv.1602187