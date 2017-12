Ako liečili zubný kaz v ľadovej dobe? Živicou s vlasmi

Návšteva pravekého zubára bola zrejme nočná mora.

13. apr 2017 o 14:00 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Ak neznášate zubárov a desia vás ich zvláštne nástroje, určite by ste nechceli žiť v ľadovej dobe.

Ak by ste mali zubný kaz v tých časoch, návšteva prehistorického zubára by bola ešte nepríjemnejšia.

Do boľavého zuba by vám zubár najprv malým kamenným nástrojom urobil hlbokú dieru a potom by ju vyplnil zvláštnou zmesou živice, byliniek a vlasov.

Ukazuje to nález dvoch zubov s najstaršou zubnou výplňou, ktoré objavili na archeologickom nálezisku Riparo Fredian v severnom Taliansku.

Objav predstavili vedci z Bolonskej univerzity vo vedeckom časopise American Journal of Physical Anthropology.

Nezvyčajne hlboké diery

Obidva nájdené zuby sú stredné rezáky z hornej čeľuste a patrili človeku, ktorý žil približne pred 13-tisíc rokmi. Archeológovia si všimli, že v zuboch sú vyhĺbené diery až po dreňovú dutinu, čo ich prekvapilo.

„Je to dosť nezvyčajné, nič, čo by ste našli pri normálnych zuboch,“ vysvetľuje pre web New Scientist vedúci štúdie Stephano Benazzi.

Pomocou mikroskopických metód odhalili na vnútorných stranách dier malé vodorovné zárezy. Naznačuje to, že diery pravdepodobne vyvŕtali a zväčšili malým kamenným nástrojom.

V otvoroch objavili aj stopy živice, rastlinných vlákien a vlasov. Do dutiny ich zrejme pridali tesne po vŕtaní.

Aj keď archeológovia objavili aj staršie dôkazy o pravekom zubárstve (zhruba pred 14-tisíc rokmi), nový nález poskytuje zatiaľ najstarší dôkaz o používaní zubnej výplne kazov.

Prečo živica a rastliny?

Skutočný dôvod živicovej výplne vedci nedokážu určiť, no je pravdepodobné, že mala pravekým ľuďom znížiť bolesť a zabrániť, aby sa do dutiny dostávali zbytky jedla. Živica spolu s liečivými rastlinami mohla mať aj protizápalové účinky. O tisícky rokov neskôr používali ľudia podobne aj včelí vosk.

Vedci tiež chceli zistiť, prečo vznikli zubné techniky tisícky rokov predtým, než začali ľudia systematicky jesť potraviny, ktoré dramaticky zvýšili výskyt zubných kazov – najmä cereálie a med.

V čase mladého paleolitu, z ktorého pochádza nález vyplnených zubov, do Európy prichádzali noví ľudia, ktorí so sebou priniesli aj nové potraviny. Práve táto zmena v diéte vtedajších ľudí mohla viesť aj ku kazom a tým aj k vzniku pravekého zubárstva.

DOI: 10.1002/ajpa.23216