Prvýkrát videli tmavú hmotu, ktorá spája galaxie

Most z temnej hmoty posúva vedcov od predpovedí k reálnym meraniam.

13. apr 2017 o 11:50 Dominik Holič

Temná hmota medzi galaxiami.(Zdroj: S. Epps & M. Hudson / University of Waterloo)

Približne štvrtinu vesmíru tvorí zvláštna temná hmota. Dá sa pozorovať iba pomocou gravitácie, pretože nevyžaruje ani nepohlcuje žiadne svetlo.

Vedci predpokladajú, že funguje ako vesmírne lepidlo, ktoré drží galaxie pohromade. Naznačuje to aj vôbec prvá snímka temnej hmoty, ktorú zverejnil žurnál Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Tím z Univerzity vo Waterloo pospájal 23-tisíc snímok galaktických párov vzdialených 4,5 miliárd svetelných rokov. Výsledkom je snímka mostu z temnej hmoty, ktorý galaxie spája. Najsilnejší je medzi systémami, ktoré sú od seba vzdialené 40 miliónov svetelných rokov.

"Vedci desaťročia predpokladali existenciu vlákien tmavej hmoty medzi galaxiami, ktoré fungujú ako sieťová superštruktúra, ktorá galaxie spája. Táto snímka nás posúva ďalej od predpovedí k niečomu, čo dokážeme vidieť a merať," vysvetľuje v tlačovej správe univerzity astronóm Mike Hudson.

Priestor medzi galaxiami vyplňajú vlákna tmavej hmoty. Biele oblasti ukazujú žiarivé galaxie, prítomnosť temnej hmoty je znázornená červenou. Mierka: 0 - 50 miliónov svetelných rokov. (zdroj: S. Epps & M. Hudson / University of Waterloo)

doi: 10.1093/mnras/stx517