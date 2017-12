Mobily porazili fotoaparáty, Samsung končí s ich výrobou

Žiarivé farby a intuitívne ovládanie boli ešte pred pár rokmi trhákom značky.

12. apr 2017 o 12:03 Milan Gigel

SOUL, BRATISLAVA. Mobily definitívne prevalcovali svet spotrebiteľských fotoaparátov. Uvedomuje si to Samsung, ktorý končí s výrobou a predajom svojich fotoaparátov. Namiesto nich sa sústredí na novátorské, fotografické riešenia.

Vyplýva to podľa magazínu The Investor zo zákulisných informácií, ktoré vedenie spoločnosti zatiaľ oficiálne nepotvrdilo. Samsung sa pustil do výroby fotoaparátov v roku 1997 a zaznamenal v tomto segmente veľké úspechy. Hoci nejde o tradičnú firmu s japonskými fotografickými koreňmi, firma sa prepracovala k popularite.

V posledných rokoch sa však na poklesy predaja sťažujú aj firmy ako Canon a Nikon. Kým profesionálne zrkadlovky, spotrebiteľské zrkadlovky a pokročilé bezzrkadlové systémy stále idú na odbyt, o nižších modeloch to už povedať nemožno.

Ľudia fotia na mobily zážitky zo svojich dovoleniek, výletov, osláv či spoločenských udalostí. Používajú ich všade tam, kde ešte pred desiatkou rokov definitívne vládli fotoaparáty. Zmenili sa návyky, z ktorých potreba používať jednoúčelový fotoaparát jednoducho vypadáva.