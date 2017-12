Zakázaná púšť je tak napínavá ako nemilosrdná (recenzia stolovej hry)

Zakázaná púšť je spoločenská hra, v ktorej nesúťažíte so spoluhráčmi, ale s nepriazňou osudu. Rovným dielom rozdáva radosť z objavovania aj napätie z neistoty.

13. apr 2017 o 17:57 Matúš Beňo

V príručke ako prežiť pre SAS by ste pri púštnych oblastiach našli rady ako využívať tieň, chrániť sa pred slnkom, či znížiť stratu tekutín.

Matt Leacock, tvorca hry Zakázaná púšť, okrem toho radí nájsť prastaré mesto, vykopať lietajúci stroj a uniknúť z toho hrozného, Slnkom spáleného, piesočnou búrkou ošľahaného miesta. Ktovie, prečo toto nenapadlo jednotkám SAS.

Po hrách Pandemic a Zakázaný ostrov je Zakázaná púšť ďalšou kooperačnou hrou Matta Leacocka. Znamená to, že hráči si vyberú postavy so špeciálnymi schopnosťami a spoločnými silami sa snažia poraziť všetko, čo na nich hra hodí.

Zakázaná púšť je spoločenská hra, v ktorej hráči nesúperia, ale musia spolupracovať aby prekonali prekážky, ktoré pred nich kladú pravidlá hry. Niektoré sa aktivujú pri naplnení konkrétnych podmienok, iné pri potiahnutí konkrétnej karty z balíčka.

Začína najsmädnejší

Hernú plochu tvoria kartičky rozmiestnené do siete veľkosti 5 x 5 polí a otočené lícom dolu. Úlohou hráčov je postupne sa prekopať k ruinám mesta.

V nich okrem potrebných súčiastok lietajúceho stroja nájdu aj predmety, ktoré im v pátraní môžu pomôcť (slnečný štít či rozfúkavač piesku), studne s vodou či tunely, v ktorých sa môžu schovať pred Slnkom.

Zakázaná púšť Hra pre 2 až 5 hráčov

Partia trvá okolo 45 minút

Vek 10+

Orientačná cena 21,99€

Každý hráč môže počas svojho ťahu vykonať niekoľko akcií, napríklad pohyb na ďalšie pole alebo odhrabať piesok. Okrem týchto môže hráč vykonať akcie svojej postavy. A práve tu prichádza do hry prvý taktický prvok: ako čo najefektívnejšie využívať svoje postavy.

Keďže za bežných okolností môže hráč za jednu akciu odstrániť len jeden žetón piesku, nebolo by lepšie využiť archeológa, ktorý dokáže odstrániť žetóny dva?

Iný príklad: piesočná búrka postupne zasype aj odkryté políčka, na ktoré hráči nemôžu vstúpiť. To sa však netýka horolezca, ktorý sa s výbavou dostane kamkoľvek.

Aby čo najefektívnejšie hráči využívali tieto schopnosti, nielenže musia medzi sebou komunikovať, ale zároveň aj dobre plánovať. Budeme riskovať odhaľovanie ďalších ruín, alebo sa radšej budeme na konci ťahov schovávať v tuneloch? Použijeme rozfúkavač teraz hneď, alebo si ho odložíme na neskôr? Nemali by sme už ísť nájsť studňu, lebo sa nám míňa voda? Ale čo ak narazíme na fatamorgánu?

Hráči majú na výber zo šiestich povolaní. Šikovným využívaním ich špeciálnych schopností musia nájsť a zostaviť lietajúci stroj. (zdroj: SME - Matúš Beňo)

Napospas neutíchajúcej búrke

Zatiaľ čo hráči majú pod kontrolou svoje rozhodnutia a akcie, piesočnej búrke, ktorá sa vždy na konci ťahu presúva po hernej ploche, to je ich osud ukradnutý.

Búrku má pod kontrolou špeciálny balíček kariet a jej sila sa postupom hry mení. Kým na začiatku hry ťaháte podľa zvolenej obťažnosti dve alebo tri karty, po chvíli sú to štyri alebo päť. A ak ste náhodou ešte boli nažive, dovolí vám dvakrát potiahnuť šesť, a potom vás zasype.

Karty do hry vnášajú prvok náhody, vďaka ktorému budete neustále čeliť tlaku a sledovať, kadiaľ sa búrka pohybuje. Nielenže presúva herné políčka (a s nimi aj všetko na nich, čo môže zhatiť každý plán), postupne ich aj zasypáva. Môže sa stať, že budú nepriechodné, či dokonca pochovajú hráča.

Aby nepriazne osudu nebolo málo, balíček obsahuje niekoľko špeciálnych kariet. Niektoré po vyložení zosilnia búrku, iné vás oberú o drahocennú vodu. Je to práve táto nevypočítateľnosť, ktorá všetko drží v napätí.

Nikdy však nemáte pocit, že by ste jej boli vydaní napospas. Jedna postava, meteorológ, dokáže predvídať karty. Podľa vyložených kariet viete vypočítať, aké by vás mohli najbližšie čakať.

Skvelé dobrodružstvo

Jednu partiu zvládnete do hodiny a niekedy, keď búrke ide karta, aj skôr. Pravidlá sú zrozumiteľné, logicky pasujú do prostredia. Jediný menší problém môže byť počet hráčov. Čím viac hráčov sa zapojí, tým viac postáv sa do hry dostane a viac možností máte. Niektoré kombinácie postáv fungujú lepšie, iné postavia pred hráčov ďalšiu výzvu navyše, čo sa môže ukázať pri hre dvoch.

Zakázaná púšť vzbudzuje radosť z objavovania strateného mesta, napätie z neistoty, čo sa na vás chystá a všetkými prvkami vytvára dobrodružnú atmosféru. Dokáže byť pomerne ťažká a napínavá, ako sa na kooperatívnu hru patrí.