Tesla chce dať solárne panely aj na staré strechy

Skôr ako škridle budúcnosti, do domácnosti dorazia solárne panely s jednoduchou montážou a nerušivým vzhľadom.

10. apr 2017 o 12:09 Milan Gigel

PALO ALTO, BRATISLAVA. Moderná strešná krytina, ktorá ochráni pred vrtochmi počasia a súčasne vyrobí elektrinu nie je jedinou ambíciou firmy Tesla. Už toto leto chce firma na trh uviesť nový solárny systém určený pre staré strechy.

Pozostáva z 325-wattových modulov, ktoré sú zoskupené v takej podobe, aby na streche pôsobili čo najmenej rušivo. Montážny systém je útly a ukrytý pod panelmi samotnými, rám je vyhotovený tak, aby bol čo najmenej nápadný.

Firma chce podľa magazínu Engadget osloviť tých, čo hľadajú cestu k obnoviteľným energetickým zdrojom bez toho, aby výrazne narušili vzhľad svojej nehnuteľnosti. Kým sa na trh dostane solárna strešná krytina pre novostavby a rekonštrukcie, firma chce preniknúť do nových zákutí.

Solárne panely však nie sú jediným energetickým produktom pre domácnosti. Firma už dlhšiu dobu predáva akumulátorové systémy, ktoré slúžia pre uchovávanie energie a jej následnú spotrebu v domácnosti. Práve tie sú vhodné nielen pre nákup energetických prebytkov, ale aj pre uchovávanie energie vyrobenej vo vlastnej réžii.

Tesla postupne buduje celý energetický ekosystém - podieľa sa na vývoji trvácnych a vysokokapacitných Li-Ion akumulátorov, nasadzuje ich do áut a energetických bánk pre domácnosti, plus celé to završuje svojimi ambíciami v solárnom segmente.