iPhone za 50 eur. Išli sme sa do Číny pozrieť, ako sa predávajú fejky

V ýprava do rodiska smartfónov je dlhá. Sedíte jedenásť hodín v lietadle smerujúcom na východ do miest, kde vzniká elektronika. A kde sa postupne vykladá, nakladá a neskôr smeruje na trhy po celom svete.

Ak chcete pochopiť poblúznenie sveta pre malé chytré prístroje, musíte do Ázie. A začať by ste mali práve v Hong Kongu, v známej časti Mong Kok. Tam, kde narazíte nielen na ohromné množstvá oficiálnych obchodov, no predovšetkým na stánky s lacným príslušenstvom.

Alebo ešte konkrétnejšie: svoje pátranie odštartujte v legendárnom Mong Kok Computer Centre.

Len tri zastávky metrom

Mong Kok nájdete ďaleko od turistického centra Hong Kongu. Nachádza sa v budove, ktorú môžete ľahko prehliadnuť.

V jej okolí však na každom rohu ponúkajú zaručene značkové hodinky a vo vysvietených obchodoch s elektronikou vám budú sľubovať výhodný nákup.

Veľkolepú reklamu nečakajte, prítomnosť prezrádza len prehliadnuteľný nápis na stene budovy, pričom veľmi nepomôžu ani Google mapy, keďže večer sú ulice zmenené obrovskou masou ľudí a vysvietenými reklamami.

Na troch podlažiach však nájdete niekoľko desiatok malých obchodov. Väčšina z nich je špecializovaná na konkrétny druh tovaru, takže máte pekne pokope napríklad herné monitory, USB zariadenia alebo hardvér.

Ceny sú nižšie ako na Slovensku, nie však výrazne, keďže predajcovia ponúkajú len oficiálne produkty a nie ich kópie. Ušetriť sa dá aj na Apple výrobkoch, prípadne na repasovaných modeloch známych značiek.

Ešte predtým však myslite na základné pravidlo: vymeňte si peniaze.

Vo väčšine obchodov síce akceptujú platbu kartou, no občas si k cene pripočítajú drobný príplatok. A nie ste si istí, či platobný terminál údaje o vašej karte neskopíruje pre ďalšie použitie.

V Číne: na smartfón stačí 50 eur

Skutočné pátranie po lacnej elektronike však v Mong Koku iba začína. V prípade smartfónov či tabletov totiž môže byť Čína naozajstným dobrodružstvom - a miera rizika rastie tým viac, čím nižšie ceny ste ochotní zaplatiť.

Ďalšou zastávkou sa tak stáva čínsky Šen-čen. Ceny produktov rapídne klesajú aj s ich kvalitou. Prvou obeťou je "značkovosťou" - obchodných centier je však stále niekoľko a ich celková plocha je obrovská.

Vyberáme si jeden z najväčších, hoci na jeho prízemí nachádzame len značkové predajne Huawei, Asus či Oppo. No v útrobách budovy sa začínajú objavovať pofidérnejšie obchody: s notebookmi aj s prekvapivo vysokými cenami, pri ktorých je základom zjednávanie.

Skutočná "čínska elektronika" však začína až na poschodí.

Na prvom poschodí začína tržnica so spotrebnou elektronikou. Narazíte na desiatky malých obchodíkov rôzneho zamerania, od smartfónov cez pamäťové karty, zvukovú techniku až po zvlhčovače vzduchu a hračky. Na 4K multimediálny prehrávač vám stačí 20 eur, na krásny novučičký iPhone 70, ak máte pár minút na zjednávanie, aj menej.

Chcete len jeden kus alebo rovno celú krabicu?