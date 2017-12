Na planéte ako Zem objavili atmosféru. Môže mať aj vodu

Exoplanéta GJ 1132b je horúca a o niečo väčšia ako naša planéta.

7. apr 2017 o 16:42 Renáta Zelná

Planéta GJ 1132b so svojou materskou hviezdou červeným trpaslíkom.(Zdroj: Max Planck Society)

BRATISLAVA. Je len o niečo väčšia ako Zem a vo vesmírnom ponímaní by ste ju našli hneď "za rohom." Exoplanéta GJ 1132 b leží zhruba 39 svetelných rokov od Zeme a už pri jej objave pred dvomi rokmi vedci tušili, že môže byť naozaj dôležitá.

Teraz na tejto exoplanéte objavili podľa výskumu vo vedeckom časopise The Astronomical Journal atmosféru, ktorú zrejme tvorí horúca vodná para. Bol by to vôbec prvý objav atmosféry exoplanéty, ktorá je len o čosi väčšia ako náš domovský svet.

Predtým astronómovia síce pozorovali atmosféru bez vody na exoplanéte 5 Canciri e, tá je však šesť- až osemkrát väčšia ako Zem.

Porovnanie veľkostí Zeme a exoplanéty GJ 1132 b. (zdroj: WIKIMEDIA/CC/Aldaron)

Neobjavili život

Aj keď sa GJ 1132 b veľkosťou ponáša na Zem, na tomto kozmickom telese by ste žiť nechceli - a zrejme by to ani nebolo možné.

Planéta dostáva až 19-krát viac žiarenia zo svojej materskej hviezdy ako my a v horných vrstvách jej atmosféry je až 260 stupňov Celzia. Jej povrch preto bude teplejší ako na Venuši, na ktorej dosahuje teplotu 462 stupňov.

"Podľa mojich vedomostí je najvyššia teplota, pri ktorej dokáže prežiť život na Zemi, asi 120 stupňov. A to je omnoho menej ako pri tejto planéte," vysvetľuje pre BBC vedúci výskumného tímu John Southworth z univerzity v Keele.

Voda alebo metán

Atmosféru exoplanéty pozorovali výskumníci vďaka tomu, že prešla z nášho pohľadu pred kotúčom hviezdy, ktorá je červeným trpaslíkom.

Odborníci zistili nielen to, že GJ 1132 b je len 1,4-krát väčšia ako Zem a patrí do kategórie superzemí. Pozorovanie tiež naznačilo zloženie atmosféry, pretože rôzne molekuly v atmosfére absorbujú svetlo rôznymi spôsobmi a z toho sa dá určiť, čo ju tvorí.

Astronómovia zúžili výber na dve možnosti: tamojšia atmosféra je zložená buď z vodnej pary, z metánu alebo z kombinácie oboch.

"Aj keď sme neobjavili život na inej planéte, je to dôležitý krok správnym smerom," dodal Southworth pre vedecký magazín New Scientist.

V budúcnosti by podobné pozorovania mohli odhaliť presnejšie zloženie atmosféry, rýchlosť vetrov a tiež akej farby býva večer na planéte západ materskej hviezdy. Pomôže to aj pri sledovaní iných, Zemi podobných planét, na ktorých môžu byť lepšie podmienky na vznik života.

"Vzhľadom na veľké množstvo kombinácie menších hviezd a planét to môže znamenať, že podmienky vhodné na vznik života sú vo vesmíre bežné," dodávajú autori v tlačovej správe k štúdii.