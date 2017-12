Letiská postavili zle. Nový návrh má znížiť hluk aj časy pristávania

O pristávaciu dráhu sa bude deliť viac lietadiel súčasne.

7. apr 2017 o 11:18 Milan Gigel

AMSTERDAM, BRATISLAVA. Nové riešenie má pomôcť najmä preplneným a veľkým letiskám. Na novom projekte pracujú leteckí odborníci z holandského leteckého centra.

Počítajú s tým, že nová geometria letiskovej výstavby by mohla byť odpoveďou na dnešné problémy. Experimentujú s pristávacími dráhami v tvare kruhu, na ktoré by mohlo dosadať viacero lietadiel súčasne.

Prínosom je podľa magazínu Mashable navýšenie kapacity. Bez toho, aby sa plocha letiska musela zväčšiť, kapacita pre štart a pristávanie by sa zdvojnásobila. V tejto chvíli sa experimentálnemu skúšaniu v praxi venujú vojenskí piloti, ktorí síce hovoria o tom že ide o nezvyčajný manéver, avšak jednoducho zvládnuteľný a bezproblémový.

Vedci dúfajú, že do roku 2050 by sa mohla nová architektúra letísk dostať do prevádzky. Okruhy majú klopenú podobu a keďže sú uzavreté, dokážu poskytnúť neobmedzenú dĺžku pre vzletový i pristávací manéver.

Výskum vychádza z toho, že súčasné systémy už nemožno priveľmi ladiť a optimalizovať. Dosiahli svoju maximálnu možnú hustotu a bez zaberania ďalšej plochy nie je možné účinne zvýšiť ich kapacitu.