Svet bez medu, ovocia a práce. Ako v Európe vymierajú včely

Za masívnym úbytkom včiel môže byť ich závislosť od látky podobnej nikotínu.

6. apr 2017 o 17:59 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Vo svete bez včiel by bol nedostatok medu ten najmenší problém. Ak by neboli žiadne včely, mohli by sme sa zrejme rozlúčiť s kávou, čajmi, orechmi, ovocím či zeleninou. Včely pomáhajú opeliť viac ako 80 percent svetových plodín a rastlín.

Budúcnosť bez včiel nie je fikcia ani dohad. OSN v minulom roku zistila, že včelám hrozí vyhynutie. Nielen im – ohrozených je až 40 percent bezstavovcov, ktoré sa starajú o opeľovanie svetových plodín a rastlín.

Okrem jedálneho lístka by vymiznutie včiel ovplyvnilo aj ekonomiku a štýl života všetkých ľudí. Opeľujúce živočíchy, najmä včely, robia svoju prácu zadarmo, no podľa prepočtov OSN od nich závisí až 1,4 miliardy pracovných miest na svete.

Keď umierajú celé kolónie

Včely nemiznú pomaly. V praxi sa stáva, že z kolónie zo dňa na deň zmiznú všetky robotnice. Príčinu sa nedarí presne vysvetliť.