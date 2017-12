Najkrajšia hra súčasnosti? Možno, ale aký je Ghost Recon naozaj

Mala to byť jedna z najzásadnejších hier roka. Podarilo sa Ubisoftu naplniť ambície?

6. apr 2017 o 15:53 Tomáš Prokopčák

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Páči sa nám: Vizuálna stránka, rozsiahlosť a variabilita prostredia. Nepáči sa nám: Drobné chyby, chýba poriadny príbeh. Hodnotenie: 7,5 (testované na Xbox One)

Krásna.

Ak budete hľadať jedno jediné slovo, ktorým najlepšie, najvýstižnejšie a vyčerpávajúco opísať Ghost Recon: Wildlands, bude to práve toto. Wildlands je jednoducho vizuálne strhujúca hra: nádherné autá, nádherné vrtuľníky a – to predovšetkým – nádherné prostredie Bolívie, v ktorej kaňony striedajú zalesnenú džungľu, z jazera sa dvíhajú tisíce plameniakov a takmer cítite, ako vám pod nohami škrípe piesok vyprahnutých púští.

Lenže, ono je to aj problém: ak vám ako prvé slovo pri videohre napadne „krása“, niečo nie je v poriadku.

Pretože namiesto o zábave, strhujúcom príbehu, hrateľnosti hovoríte o estetike. A, vlastne, aj o čomsi, čo má byť nanajvýš tak prostriedkom na dosiahnutie skutočného zážitku, nie však zážitkom samotným.

(zdroj: Ubisoft)

Čo všetko platí

Keď Ubisoft pred časom začal hovoriť o hre, ktorá vás zoberie do dosiaľ najrozsiahlejšieho otvoreného sveta, ktorá vám dá nevídanú mieru slobody a vlastnú cestu, ako sa pretĺcť celým obsahom, bolo potrebné spozornieť.

Lebo to poznáte: zvyčajne to končieva ako tony vedľajších aktivít, ktoré sú nudné, opakujúce sa a časom často aj frustrujúce - spomeňte si na ostatné časti Assassin’s Creed.

Keď sa hovorí o nekonečnom svete, stáva sa z toho otravné cestovanie za banálnou misiou na druhom konci mapy. A keď sa chvália slobodou v postupe príbehom, zvyčajne sa tým myslí, že žiaden poriadny príbeh nemajú – ako v The Division alebo vo Watch Dogs 2.

To všetko platí aj teraz.

Rôzneho vedľajšieho obsahu sú haldy, postup hrou si môžete zvoliť sami, takže žiaden strhujúci a vopred pripravený príbeh nemôže ani existovať, a presúvať na dlhé trate sa budete. Prekvapivé je, že všetko dokopy tak nejako funguje, aj keď v detailoch by ste si teda vedeli zanadávať.

Napríklad ovládanie vozidiel nastavoval sadista, nevraviac o vrtuľníkoch a lietadlách. Niekedy misiu dokončíte náhodou, ani neviete ako, pretože hlavného bossa regiónu sa vám podarilo omylom zraziť – a ono sa to ráta. Alebo ostatné postavy sa správajú ako idioti, najmä vaši spojenci.

No ak avizovaný mix The Division, Far Cry, Just Cause a Metal Gear Solid znel ako neudržateľný nezmysel, nakoniec to dopadlo oveľa lepšie. I keď áno, časy, keď séria Ghost Recon ešte vyžadovala opatrný špionážny prístup, sú preč.

Toto je v princípe akčná strieľačka. Nič viac, ale ani oveľa menej.

video //www.youtube.com/embed/uqoX0WSE-SE

Démon detailov

Kľúčom k Wildlands sú totiž očakávania. Ak hľadáte oddychovú akčnú videohru, nádhernú oddychovú akčnú videohru, bez nejakého veľkého zmyslu, príbehu, zložitých motívov postáv, pokojne sem siahnite.

Dostanete pod kontrolu jedného príslušníka špeciálnych jednotiek (a troch ďalších, čo vám nanajvýš tak zavadzajú – ak nehráte po sieti s priateľmi), ktorý ide zachrániť krajinu pred zlým drogovým barónom a skorumpovaným režimom.

Zabavíte sa, oddýchnete si a nebudete ľutovať minuté peniaze.

Ak však hľadáte hru, v ktorej treba premýšľať, ktorá posúva žáner alebo celý sektor zábavy, hru, na ktorú sa bude spomínať ešte o desať rokov, hľadajte ďalej. Alebo si kúpte Horizon Zero Dawn či rovno Switch od Nintenda a k nemu novú Zeldu.

Ale tiež neverte hlasom, že Wildlands je nepodarená videohra. Nie je, je dobrá, ale je dobrá menej, ako byť mohla, keby v detailoch (príbeh, ovládanie, drobné chyby) nezlyhávala.

Hru na recenziu poskytla Conquest.cz.