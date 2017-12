Sonde Cassini dochádza palivo, zhorí v atmosfére Saturnu

Manéver začne na konci apríla, bude trvať päť mesiacov.

6. apr 2017 o 14:26 Renáta Zelná

video //www.youtube.com/embed/xrGAQCq9BMU

Po dvadsaťročnej vesmírnej ceste a trinástich rokoch sledovania Saturnu a jeho mesiacov, dochádza sonde Cassini palivo. Misia z okolia Saturnu sa blíži ku koncu, no čaká ju ešte posledné veľké finále.

V stredu 26. apríla sonda po prvýkrát vletí do priestoru medzi planétou Saturn a jej prstencami, aby o päť mesiacov neskôr mohla zhorieť v atmosfére plynného obra. Jedinečný manéver ukázala americká vesmírna agentúra NASA v ilustračnom videu.

"Žiadna kozmická loď nikdy nevstúpila do tejto jedinečnej oblasti, ktorú my prekročíme až dvadsaťdvakrát," píše v tlačovej správe Thomas Zurbuchen, vedúci oddelenia pre vedecké misie NASA.

Cassini počas trvania misie urobila mnoho výnimočných objavov. Objavila oceán pod ľadovým povrchom mesiaca Enceladus či moria z tekutého metánu na mesiaci Titán.

"To, čo sa dozvieme z odvážnej poslednej obežnej dráhy Cassini rozšíri naše znalosti o tom ako vznikajú a vyvíjajú sa plynné obry a planetárne systémy všade vo vesmíre. Je to skutočný objav až do samého konca," dodáva Zurbuchen.