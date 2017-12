Ukázali portál, ktorý môže odhaliť tajomstvo tmavého vesmíru

Vedci prišli s nápadom, ktorý by mohol viesť k novej fyzike.

4. apr 2017 o 15:13 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Volajú to portál. Presnejšie, tmavý axiónový portál a mohol by byť naším priechodom do sveta tmavého vesmíru.

Do kozmu, ktorý prekračuje pravidlá takzvaného štandardného modelu a môže priniesť odpovede na niektoré z najväčších záhad sveta okolo nás: čo sú to tajomná tmavá hmota a energia a či vôbec existujú.

Práve takýto portál teraz navrhujú teoretickí fyzici z juhokórejského Inštitútu pre základný výskum.

V novej štúdii v odbornom magazíne Physical Review Letters opisujú portál, ktorý by dokázal spojiť dvojicu hypotetických častíc tak, že výsledkom môže byť nová fyzika. Navyše, ich nápad sa dá experimentálne overiť.

Dostať sa za štandardný model

Axión Je hypotetická elementárna častica, navrhnutá v roku 1977. Ak by mali nízke hmotnosti, mohli by vytvárať takzvanú studenú tmavú hmotu.

Prevládajúce, dobré a užitočné vysvetlenie sveta okolo nás fyzici volajú štandardný model.

Tento opis časticovej mikroskladačky, z ktorej je poskladaný celý vesmír, zahŕňa sedemnásť viditeľných častíc - vrátane slávneho Higgsovho bozónu.

Tmavý fotón Je hypotetická elementárna častica, navrhnutá v roku 2008. Mohla by vo svete tmavej hmoty niesť elektromagnetickú silu, hypoteticky by sa dala objaviť vďaka svojej interakcii s bežnými fotónmi.

Problémom však je, že tento opis nie je kompletný. Nedokáže vysvetliť napríklad gravitáciu alebo rýchlosť rozpínania kozmu.

Výsledkom tak sú hypotézy o neviditeľnej tmavej hmote a energii, pri ktorých však pozorujeme iba ich vplyvy, nie ich pôvod a tobôž ich stavebné kamene.