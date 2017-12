Projekt ukazuje dievčatám, že technických oborov sa netreba báť

Veľa z nich o práci v IT ani neuvažuje. Podľa autoriek projektu za to môžu stereotypy a zle postavená výuka.

4. apr 2017 o 17:50 Gregor Kaclík

Do finále postúpilo sedem tímov z celého Slovenska.(Zdroj: Aj Ty v IT)

BRATISLAVA. Ženy sú v IT vzácnosťou. Napriek tomu, že informačné technológie sú jedna z najrýchlejšie rastúcich oblastí ekonomiky s dobrými platmi, je zastúpenie žien v oblasti pod desať percent pomerne bežné.

Kvôli tomu mladé dievčatá na stredných školách často ani nenapadne, že by sa mohli IT venovať. Na vine sú často stereotypy, ktoré technické obory obklopujú. Občianské združenie s názvom Aj Ty v IT, ktoré vzniklo na Fakulte Informatiky a Informačných Technológií chce do IT biznisu dostať viac dievčat a žien. Organizuje prednášky, kde sa snaží dievčatám ukázať, čo všetko IT ponúka a že typické strašiaky ako matematika a programovanie, nie sú ničím neprekonateľným.

Iba pre dievčatá

V rámci projektu sa organizujú mnohé súťaže a workshopy. Jedným z nich bol aj Scratch Match, ktorého finále sa konalo 1. apríla v Polus City Center. Sedem trojčlenných tímov dievčat vo veku dvanásť až šestnásť rokov predviedlo projekty, ktoré vytvorili v programovacej platforme s názvom Scratch. „Potrebujeme dievčatám ukázať, že technika je aj pre ne. Sú rovnako múdre a talentované ako chlapci a my ich musíme podporiť aby si vybrali tento smer v ich kariére,“ uviedla Gabriella Cseh zo spoločnosti Facebook, ktorá je jednou zo sponzorov súťaže.

Víťazkami sa stal tím z Gymnázia Alejová 1 z Košíc. Ich hra mala viac ako štyridsať úrovní a približne tristo ručne kreslených textúr a animácií. Pri vytváraní hry sa museli vyriešiť veľa programátorských problémov - napríklad potrebovali nasimulovať gravitáciu.

Podľa organizátoriek súťaže je ideálne pracovať s deťmi práve na základných a stredných školách. „Snažíme sa im ukázať, že matematika a programovanie nie je nič strašné, čo by sa nedalo naučiť. Spôsob akým sa tieto predmety na školách vyučujú dievčatá skôr odradzuje než priťahuje,“ povedala pre SME zakladateľka projektu Aj Ty v IT Petra Kotuliaková.

Porovnávanie škodí

Účastníčkam súťaže sa páčilo aj to, že sa do nej mohli zapojiť iba dievčatá. To je podľa Kotuliaková dôležitým aspektom, aj keď to neodráža skutočné pomery pri štúdiu alebo práce v IT.

„Chlapci sú často v školskom veku pri práci s počítačom lepší, lebo pri ňom strávia oveľa viac hodín, zvyčajne hraním hier. Potom príde hodina informatiky a chlapci majú všetko naklikané a vyznajú sa. Zatiaľ čo dievča, aj keď je možno šikovnejšie sa cíti v porovnaní s nimi slabšie a hneď si povie, že toto sa pre mňa nehodí, “ povedala Kotuliaková.

V dobe, keď projekt Aj Ty v IT začínal študovalo na FIIT v Bratislave tri až päť percent dievčat. Dnes sa toto číslo pohybuje okolo desiatich percent.

„Myslím, že v žiadnej IT firme nie je pomerná väčšina žien. Už keď vidíme čísla okolo tridsiatich percent, tak si hovoríme, že je to skvelé. Aj keď často sa stáva, že firma vykáže priaznivé čísla a nakoniec sa ukáže, že tieto ženy sú zamestnané v účtovníctve alebo na marketingu,“ dodáva Petra Kotuliaková.