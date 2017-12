Automatické megadrony prepravia tovar cez oceány lacnejšie a rýchlejšie

Vývojári hľadajú technologický stimul, ktorý zrýchli obchod medzi kontinentami.

4. apr 2017 o 12:00 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Ak treba dostať tovar z Ázie do Ameriky, zvyčajne sú na výber dve možnosti. Drahá letecká preprava s obmedzenou kapacitou alebo námorná cesta cez oceán za dobrú cenu, ktorá však žiada tri týždne času.

Vývojári spoločnosti Natilus hľadajú spôsob, ako spojiť výhody oboch druhov prepráv. Pracujú na projekte, ktorého výsledkom má byť 40-metrový letecký dron s prepravnou kapacitou 90 ton. Ten by mal bez ľudskej posádky absolvovať prepravnú trasu v priebehu 30 hodín.

Náklady majú byť v porovnaní s tradičnou leteckou prepravou polovičné, výhodou má byť aj prevádzka bez potreby letísk a špeciálnych pristávacích dráh. Vzlet i pristátie sa uskutočnia priamo na vodnej hladine. Po vode sa už zariadenie dostane k prístavným žeriavom, ktoré vyložia jeho obsah.

Hoci ide o odvážny nápad, vývojári chcú už v tomto roku zostrojiť 9-metrový prototyp, na ktorom vyskúšajú konštrukčné materiály a pohon. Do roku 2019 by chceli technológiu sprevádzkovať na trase medzi Los Angeles a Hawai, do roku 2020 by chceli vyraziť na medzikontinentálne trasy.

Konštruktéri podľa magazínu NBC News nechcú všetko vyrábať vo svojej réžii, samotnú realizáciu prenechajú na špecialistov z leteckého priemyslu. Pracujú iba na technológiách, dizajne a návrhoch, od ktorých očakávajú prevádzku bez pilotov a obslužného personálu.

Vývojári firmy Natilus si však počkajú na regulácie, ktoré pre tento segment musí pripraviť agentúra FAA, ktorá letovú prevádzku koordinuje a normalizuje. Doposiaľ sa legislatíva zaoberá iba malými pracovnými a zábavnými dronmi, s veľkými projektmi priveľmi nepočíta.