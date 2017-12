Vodič alebo autopilot? Autá rozhodnú, komu zveria riadenie

Senzory sledujú dianie na vozovke aj vo vnútri auta.

3. apr 2017 o 13:08 Milan Gigel

ARMONK, BRATISLAVA. Niekoľkoročné zručnosti alebo matematická presnosť. Jazda skúseného vodiča a palubného počítača má v rôznych situáciách rôzne uplatnenie. Kto z nich má však pri jazde zachrániť situáciu, ak skočí dieťa na cestu alebo praskne pneumatika?

Rozlúsknuť problém sa snaží nová technológia, ktorou chce IBM vniesť za volanty vozidiel zodpovednosť. V kritických situáciách má rozhodovať o tom, ktorá alternatíva je bezpečnejšia a rozumnejšia pre danú situáciu.

Senzory sledujú nielen situáciu na vozovke, ale aj to čo sa deje vo vnútri vozu samotného. Automat sleduje tepovú frekvenciu vodiča a hľadí do jeho tváre, aby zistil kam sa pozerajú jeho oči, a do akej miery je sústredený na to, čo sa deje v jeho výhľade.

Vďaka tomu dokáže podľa magazínu Popular Science odhadnúť, či je vodič v neprimeranom strese a je lepšie, aby situáciu obslúžil autopilot, alebo je lepšie ponechať ho osudu a uskutočniť záchranný manéver. Vývojári, ale aj akademici ktorý sa zaoberajú interakciou ľudí s komplikovanými mechanizmami si myslia, že riešenie tejto otázky je pre autonómne technológie kľúčové.