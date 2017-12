Ukázali, ako zachrániť staré družice na obežnej dráhe

Ak družice zostarnú, nemusia sa stať vesmírnym odpadom. Nájdu nové poslanie.

3. apr 2017 o 11:31 Milan Gigel

WASHINGTON, BRATISLAVA. Fotia našu planétu, pomáhajú sledovať atmosféru, zabezpečujú telekomunikačné služby či vedia pomôcť pri navigácii na cestách. Ak však družice zostarnú a niektoré ich časti prestanú fungovať, stanú sa vesmírnym odpadom.

Spoločnosť SSL teraz v spolupráci s agentúrami NASA a DARPA navrhuje, ako takéto zariadenia recyklovať. Vyvíja štandardy a technológie, vďaka ktorým by opotrebované družice mohli nájsť ďalšie uplatnenie.

Opravy na orbite

Firma podľa magazínu Public Radio International vyvíja modulárnu technológiu družíc a satelitných robo-opravárov, ktorí by sa v budúcnosti mohli postarať o predĺženie životnosti systémov. Ak čosi zlyhá, zasekne sa, minie alebo zostarne, automat uskutoční na družici potrebné zásahy.

Doplniť palivo, opraviť zaseknutú anténu či napraviť solárne panely by bolo možné aj dnes. Ak by však družice používali jednotné štandardy a riadili sa modulárnosťou zo sveta počítačov, bolo by ich možné opravovať a modernizovať priamo na obežnej dráhe.

Spraviť z dvoch nefunkčných družíc jednu fungujúcu či vymeniť starší modul za novší a s lepšími parametrami, by mohlo byť cestou k modernizácii.

Namiesto záložných systémov

Hoci podobný nápad vyzerá rozumne, družicové systémy sa modulárnosťou dosiaľ vôbec nezaoberali.

Namiesto toho sa spoliehali na redundanciu: záložné hardvérové prvky, ktoré možno kus po kuse zapínať tak, aby nahradili pokazené.

Firma SSL sa však modulárnosti venuje a verí, že takéto technológie sa jedného dňa stanú odpoveďou na doterajšie zlyhania. Ak by družice boli v dosahu servisných zásahov, kuriózne úpravy firmvérov a krízové korekcie by sa mohli stať minulosťou.