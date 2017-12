Výrobcovia zavádzajú o výdrži notebookov. Testom prešiel len jeden výrobca

Tabuľkové čísla sa od reality môžu líšiť až o polovicu.

3. apr 2017 o 9:01 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Ak sa pri výbere notebooku zameriavate aj na jeho výdrž, nemali by ste sa priveľmi spoliehať na údaje od výrobcov. Skutočnosť sa od tabuľkových údajov môže líšiť až o polovicu.

Vychádza to z prieskumu, ktorý uskutočnila britská spotrebiteľská agentúra Which. Tá sa v živej prevádzke so stopkami v ruke pozrela na takmer 70 modelov notebookov. Pri surfovaní, pozeraní filmov a ľahkom domácom používaní vyhodnotila, ako dlho dokážu poskytovať svoje služby na jedno nabitie.

Jabĺčka verzus ostatní

Ak by ste očakávali, že živé údaje sa od skutočnosti budú líšiť o desiatky minút, určite budete sklamaní. Výdrž môže byť v skutočnosti až o takmer päť hodín kratšia ako sľubuje výrobca.

Výrobcovia iba zriedkakedy naplnili svoje sľuby. Pri opakovaných použitiach dosahovali notebooky o tretinu až polovicu kratšiu výdrž ako sľubovali. Najviac ukrátili používateľov o aktívny čas používania notebooky firmy Hewlett Packard a Dell, tretina sľubov sa nenaplnila pri značkách Toshiba, Lenovo, Acer a Asus.Jediná firma, ktorá z prieskumu vyšla zhodne so sľubmi, je Apple. MacBooky vydržali v prevádzke dokonca o niečo dlhšie, ako firma sľubuje v technických parametroch.

Záleží od používateľa

Firma Dell podľa agentúry súhlasí s rozdielmi a tvrdí, že každý z nás používa notebook odlišným spôsobom. Je to podobné ako pri jazde automobilom - niekto sa priblíži výsledkom zo syntetických testov, iný nie.

HP svoje notebooky testuje pomocou kancelárskych aplikácií. Tvrdí, že o výsledku rozhoduje konkrétna konfigurácia.

Stačí, aby test prebehol na stroji s najskromnejšou výbavou a stal sa mierkou pre všetky modely z produktového radu. Displej s vyšším rozlíšením, väčšou pamäťou a početnejšími perifériami očakávania nenaplní.

