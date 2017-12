SpaceX uskutočnila prvý let s recyklovanou nosnou raketou

Prídavný nosič rakety sa aj po opakovanom lete úspešne vrátil a pristál na plošine plávajúcej v Atlantiku.

31. mar 2017 o 10:33 ČTK

WASHINGTON. Americká súkromná spoločnosť SpaceX ako prvá na svete opakovane použila prvý stupeň nosnej rakety na vynesenie družice na obežnú dráhu. Výrazne tak znížila náklady na vesmírne lety. K historickému letu sa raketa Falcon 9 vydala z odpaľovacej rampy, ktorú využívali misie Apollo pri letoch na Mesiac.

Z mysu Canaveral na Floride odštartovala raketa Falcon 9 so telekomunikačnou družicou na palube podľa plánu vo štvrtok v podvečer, v 18:27 miestneho času, kedy v strednej Európe už bol piatok 00:27 SELČ.

O dve minúty a 41 sekúnd neskôr sa prvý stupeň rakety, dlhý 41 metrov, oddelil od rakety s družicou. Po ôsmich minútach a 32 sekundách letu uskutočnil mäkké pristátie na plošine plávajúcej v Atlantickom oceáne. Na obežnú dráhu sa družica dostala bez problémov 32 minút po štarte.

Štart rakety, ktorý spoločnosť vysielala v priamom prenose na webe, sprevádzal potlesk v riadiacom stredisku. Ten ešte zosilnel po oddelení prvého stupňa. A po úspešnom pristátí prvého stupňa na plošine v oceáne vypukli v riadiacom centre ovácie.

Spoločnosti miliardára Elona Muska sa už opakovane podarilo po štarte a vynesení nákladu do vesmíru opäť pristáť s prvým stupňom Falcon 9, ktorý podľa Muska predstavuje najdrahšiu časť rakety. Viacnásobná využiteľnosť rakiet by znížila cenu letov do vesmíru a taktiež zrýchlila ich prípravu. Musk označil štart za "historický míľnik", ktorý povedie k "veľkej revolúcii vo vesmírny letoch".

video //www.youtube.com/embed/M1zDGT8AwEE

Firma podľa agentúry Reuters až doteraz uvádzala sumu 62 miliónov dolárov (asi 1,6 miliardy Sk) ako náklady na jeden let nosnej rakety. Od opätovného použitia prvého stupňa si sľubuje zníženie nákladov o 30 percent. Doteraz však neoznámila cenou letu s recyklovanou raketou.

Pre inauguračný let rakety dostala luxemburská spoločnosť SES, ktorej satelit raketa niesla, zľavu. Jej výšku nespresnili.

"Niekto musí ísť prvý. Skutočne chceme povzbudiť pokrok v tomto smere," uviedol Martin Halliwell zo SES. Firma disponuje flotilou 65 komerčných satelitov a je dlhodobým klientom SpaceX.

Pre 33. let Falconu 9 použili prvý stupeň, ktorý vlani 8. apríla vyniesol do vesmíru zásobovaciu loď Dragon spoločnosti SpaceX s nákladom pre Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) a potom úspešne pristál na autonómnej pristávacej plošine na mori.

Návratový manéver sa prvýkrát uskutočnil v decembri 2015 a od tej doby - aj s dnešným letom - sa osemkrát zopakoval. Rovnaký stupeň rakety by mohol byť podľa skoršieho vyjadrenia hovorcu spoločnosti použitý aj tretíkrát.

