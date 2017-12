Ľudia v USA zbierajú peniaze, aby nahliadli do súkromia politikov

Nová legislatíva zasahuje do súkromia používateľov internetu - tvrdia aktivisti.

31. mar 2017 o 16:28 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Ak politici v USA schválili sledovanie používateľov internetu ich operátormi, mali by si na vlastnej koži vyskúšať aké to je - tvrdia to aktivisti, ktorí vyhlásili zbierky pre etickú odvetu.

Peniaze chcú podľa BBC využiť nielen na zabezpečenie súkromia, ale aj na to, aby získali históriu používania internetu tými, čo hlasovali za novú legislatívu. V prípade úspechu chcú vytvoriť internetovú službu, kde si občania budú môcť listovať a vyhľadávať v dátach, aby vedeli čomu sa ich zákonodarcovia venujú v mobiloch a na svojich počítačoch.

Kampaň, ktorú inicioval Adam McElhaney už stihla od drobných investorov doteraz vyzbierať viac ako 188 tisíc dolárov, druhá kampaň, ktorú iniciuje Misha Collins má na účte viac ako 78 tisíc dolárov. Legislatíva však zatiaľ nie je v platnosti, čaká na posledný podpis. Do praxe by sa mala preniesť na konci tohto roka.

Spor spočíva v tom, že operátori by mohli obchodovať s informáciami, ktoré získajú v prevádzke od svojich klientov. História prehliadaných stránok s časovými známkami môže prezradiť nielen aké používateľské návyky majú, ale aj aké sú ich záujmy, preferencie, alebo akým spôsobom nakladajú so svojim voľným časom.

Hoci operátori tieto informácie majú, dosiaľ s nimi nemohli nakladať. Nová legislatíva z nich však robí obchodný tovar rovnakého typu, s akým obchoduje Google, Microsoft, Facebook či ktorákoľvek iná technologická firma.

Rozdiel je však v tom, že operátori vidia celé dianie na svojich linkách, kým prevádzkovatelia služieb vidia iba to, čo sa deje u nich, alebo na serveroch ich partnerov.