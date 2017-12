Únia chce vidieť do šifrovanej komunikácie - hľadá dohodu s vývojármi

Ak vývojárske firmy nebudú ústretové, budú sa musieť podriadiť novej, prísnej legislatíve.

31. mar 2017 o 16:25 Milan Gigel

BRUSEL, BRATISLAVA. Európska komisia žiada prevádzkovateľov internetových komunikačných služieb, aby našli spoločné riešenie pre boj proti terorizmu. Chce získať prístup k šifrovaným správam pri činnosti spravodajských služieb a vyšetrovaní.

Aplikácie WhatsApp, Telegram, či Signal používajú šifrovanie, pri ktorom prechádzajú dáta medzi koncovými bodmi bez toho, aby prevádzkovateľ služby tušil, čo sa v nich nachádza.

EÚ chce do júna pripraviť tri či štyri návrhy, ktoré by mali problém riešiť. Dúfa, že vývojári na niektorú z možnosti pristúpia a dobrovoľne uzavrú s úradmi džentlmenskú dohodu o spolupráci.

Ak firmy na dohody nepristúpia, EÚ sa podľa webu Bleeping Computer siahne k zmene zákonov. To by malo technologické firmy prinútiť, aby vytvorili zadné vrátka.

Cez WhatsApp komunikoval aj londýnsky terorista, ktorý tesne pred svojim činom odosielal cez službu správy. Vyšetrovatelia dodnes nezistili, aký je ich obsah.

Ak by pri komunikácii použil telekomunikačné služby, obsah hovoru by bol dostupný. Práve preto úrady chcú, aby internetové komunikačné služby mali rovnakú súčinnosť so spravodajskými agentúrami a úradmi, ako štandardní telekomunikační operátori.