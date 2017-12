SME Naživo: Ako môže IT zlepšiť spoločnosť?

Ako môžu dáta z komerčných firiem zlepšiť fungovanie služieb z verejného sektora? Pozrite si debatu v rámci podujatia Night of Chances so šéfmi IT firiem.

29. mar 2017 o 17:00 sme.sk

Písmo: A - | A + 0 1 Diskusia začína o 18:00 Existuje obrovské množstvo aplikácií a služieb, ktoré nám už dnes zlepšujú život. Príkladom môže byť Facebook, ktorý v prípade teroristického útoku alebo živelnej katastrofy prostredníctvom služby safety-check, upozorňuje ľudí v okolí a ich blízkych o nebezpečenstve dokonca skôr než policajné zložky, hasiči či médiá. Aké všetky služby nám v budúcnosti zmenia život k lepšiemu? Hostia: Juraj Malcho CTO ESET

Vladimír Matouš CIO Tatra banka

Peter Škodný CEO Accenture

Michal Štencl CEO Sygic Moderátorka: Eva Vozárová, Aliancia Fair-play https://www.sli.do/eo7ehibo