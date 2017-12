V USA bude môcť poskytovateľ internetu predať históriu návštev zákazníka

29. mar 2017 o 13:05 Milan Gigel

WASHINGTON, BRATISLAVA. Menej súkromia a nové obchodné modely môže priniesť v USA nové nariadenie, ktorá čaká už len na podpis prezidenta Donalda Trumpa. Predpokladá sa, že Trump podpíše nariadenie, ktorým zruší doterajšie povinnosti poskytovateľov internetu pri zachovaní súkromia svojich zákazníkov.

Nejde o priame nazeranie do komunikácie, ale o zber marketingových informácií. Po vzore internetových reklamných sietí a marketingových spoločností by mohli operátori pracovať s údajmi, ktoré prechádzajú ich sieťou.

Znamená to, že kým napríklad Google sleduje kroky svojich používateľov prostredníctvom vlastnej škály služieb a inzertných modulov na weboch svojich klientov, poskytovatelia internetu by mohli robiť rovnaké prehľady z kompletnej dátovej prevádzky svojich klientov.

Získali by tak mozaiku cenných marketingových dát, ktoré možno predať nielen reklamným ale aj analytickým spoločnostiam. Operátori by sa tak v tomto biznise dostali na rovnakú úroveň ako prevádzkovatelia služieb či vývojári softvérov, ktorí to robia už dnes.

Ide o reklamný biznis s objemom 83 miliárd dolárov, pri ktorom by operátori vedeli poskytnúť detailnejšie a presnejšie informácie, ako spoločnosti s dlhodobou tradíciou. To sa nepáči nielen firmám, ktoré v tomto obchode dnes podnikajú, ale aj tým čo starostlivo striehnu na súkromie na internete.

Zber dát by sa samozrejme musel podľa denníka The Washington Post riadiť používateľskými podmienkami služieb a zákazníci, ktorým sa pravidlá ich operátora nepáčia by mohli prejsť ku konkurencii. Nie každý operátor je však dostupný vo všetkých kútoch USA, niektorí zákazníci by sa tak mohli dostať do pasce.

Uvoľnenie ochrany súkromia by mohlo otvoriť dvere pre nové obchodné modely, ktoré by zlacnili internetové pripojenie a priniesli firmám peniaze na zrýchľovanie sietí. Dovoľte nám predať históriu vášho surfovania a my vám znížime cenu pripojenia o tretinu - tak by to mohlo vyzerať v praxi.