Slovenka žijúca v Izraeli vyvíja metódy na ničenie malárie

Samičky komárov sú nebezpečnejšie ako samčekovia.

28. mar 2017 o 11:00 TASR

HAIFA, BRATISLAVA. Slovenka žijúca v Izraeli Edita Révay vyvíja spolu so svojím manželom, lekárom tropickej medicíny, nové metódy na eradikáciu malárie, teda na ničenie choroboplodných organizmov. Ich výskum finančne podporuje z nadácie i Bill Gates.

Pri komároch sú podľa nej nebezpečné samičky. "Pred pár rokmi sme zistili, že komáre potrebujú energiu a tú vlastne berú z cukru. Cukor získavajú z nektáru rôznych rastlín. Ak sme chceli vytvoriť pascu na komáre, museli sme zistiť, čím sa kŕmia. Pre toto sme urobili DNA profil ich obsahu žalúdka a zároveň sme urobili aj DNA profil rastliny. Tak sme zistili, na ktorých rastlinách sa komáre kŕmia. Odtiaľto viedla už len cesta k tomu, aby sme získali pascu, ktorá by komáre priťahovala a do ktorej by sme zároveň namiešali látku ničiacu ich tráviaci trakt," uviedla pre TASR profesorka medicíny na Univerzite v Haife a na Technickej univerzite Technion Edita Révay.

V roku 1986 prišla do Izraela. Druhý doktorát si spravila v Haife z molekulárnej biológie a genetiky. Začala pracovať v pitevni. Dlhé roky sa vo výskume venovala starnutiu a voľným radikálom. Taktiež skúmala rakovinu prsníka, no nakoniec svoj záujem presmerovala na výskum malárie a iných chorôb, ktoré sa prenášajú uštipnutím hmyzu. Pôsobí so svojím manželom predovšetkým v africkom Mali.

"V súčasnosti sme vo fáze, keď je už patentovaný model aj pasce konkrétneho roztoku. Momentálna úloha spočíva v tom, urobiť pascu tak, aby bola dostatočne odolná pred poveternostnými podmienkami a zároveň, aby priťahovala komárov," vysvetlila profesorka.

Ako ďalej spresnila, látka, ktorá ich má zabíjať, pozostáva z kyseliny bórovej a iných prídavkov, ktoré nechcela konkretizovať z dôvodu patentu. "Celá pasca je zhotovená na báze datľového sirupu," priznala.

Napriek tomu, že v súčasnosti sa už táto metóda využíva v praxi v Mali, neustále ju vylepšujú a zdokonaľujú. "Potrebujeme vedieť, koľko vydrží taká pasca. Robíme rôzne modely na pascu vonku v prírode, plus na pascu, ktorá je vo vnútri v domácnostiach," dodala Révay.

Napriek všetkej doteraz vynaloženej snahe si myslí, že práca, ktorú robí, je sizyfovská. "Nikdy sa nám nepodarí úplne vyničiť tieto choroby prenášané uštipnutím hmyzu," uzavrela.