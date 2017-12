IKEA uviedla na trh lacné inteligentné LED žiarovky

Pre začiatok začínajú s múdrym osvetlením. Snaží sa byť dostupnejšie a jednoduchšie ako ostatné produkty na trhu.

28. mar 2017 o 10:53 Milan Gigel

video //www.youtube.com/embed/NFUbZqcohdc

ŠTOKHOLM, BRATISLAVA. Sú nezrozumiteľné, drahé a zložito sa ovládajú - takto by ste mohli opísať inteligentné žiarovky, ktoré si hľadajú cestu do domácností.

IKEA teraz na trh uviedla vlastnú verziu inteligentných žiaroviek, ktoré je možné ovládať cez smartfón. Vo švédsku začala predávať sériu žiaroviek a zariadení Trådfri. Lákadlom oproti konkurencii je mimoriadne nízka cena, ale aj zrozumiteľnosť.

Vymeníte žiarovky v svietidlách, zapnete všetky vypínače a vezmete do ruky diaľkový ovládač. Od tejto chvíle môžete pohodlne svetlá nielen rozsvecovať a zhasínať, ale aj meniť farebný odtieň osvetlenia či jeho intenzitu.

K písaniu a práci zvolíte kancelárske studené svetlo, k vareniu a jedeniu použijete neutrálne tóny pri ktorých vyzerajú jedlá lákavo, pre chvíle oddychu zvolíte teplé tóny bielej. S tlmením osvetlenia je to ešte jednoduchšie.

Namiesto toho, aby ste klikali na tlačidlá, stačí len vziať do ruky ovládač v podobe puku. Nakloníte ho a pomalým otáčaním sa bude intenzita svetla meniť.

V ponuke je podľa webu The Verge niekoľko druhov žiaroviek s rôznou päticou, tvarom a svietivosťou. Sortiment osvetlenia zachádza aj do ponuky dvierok pre nábytky, ktoré obsahujú osvetlenia. Inštalácia a výmena sa zaobíde bez odborných zručností a zdatností, nie je to nič čo by žiadalo ruku elektrikára.

Celý ekosystém spája riadiaca stanica, ktorá systém prepojí aj s mobilom a aplikáciou. IKEA sa vo svojom produktovom rade drží odvetvového štandardu ZigBee Light Link, vďaka ktorému je možné v budúcnosti svietidlá zapojiť do väčších automatizovaných systémov.