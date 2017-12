Vedci vyrobili umelé Slnko, hľadajú náhradu za fosílne palivá

Autá budú môcť jazdiť na vodík, ak ho slnečná energia pomôže získať z prírody.

27. mar 2017 o 10:33 Milan Gigel

BERLÍN, RATISLAVA. Je to experiment, ktorý sa snaží nájsť najlepší spôsob pre využitie slnečnej energie. Namiesto výroby elektriny, sa môže stať nástrojom na výrobu náhrady za fosílne palivá.

Nemeckí vedci podľa magazínu Techly pre svoje bádanie skonštruovali umelé Slnko. Dostalo názov Synlight a pozostáva z viac ako stovky elektrických bodových reflektorov, ktoré sústreďujú svoju intenzívnu žiaru do jediného bodu. V ňom vzniká teplota za hranicou 3500 °C, čo je dostatok na to aby sa roztavené železo priviedlo do varu.

Vedci však zisťujú, do akej miery dokážu takýmto spôsobom narušiť väzby, ktoré v molekulách vodnej pary držia dohromady atómy vodíka a kyslíka. Darí sa im pri svojich experimentoch zariadiť, aby sa v týchto podmienkach vodík a kyslík oddelili, bez toho aby sa dokázali v kontrolovanom prostredí vzájomne zlúčiť.

Práve vodík je stredobodom záujmu tohto experimentu. Keďže je výbušný, možno ho použiť na pohon motorov. Mohol by sa stať palivom nielen pre vlaky a automobily, ale aj pre leteckú techniku.

Hoci je vodík bežným prvkom na Zemi, vo voľnej podobe sa ho v atmosfére nenachádza viac ako 0,000055 percenta. Prednosťou tohto paliva je jeho obnoviteľnosť. Pri spaľovaní sa vodík opäť zlúči s kyslíkom a vznikne vodná para.

Jeho získavanie je energeticky náročné, rovnako ako experiment s umelým Slnkom. Ak by sa však použila solárna energia sústredená do jedného bodu pomocou zrkadiel, mohlo by ísť o výrobný postup, ktorý nie je energeticky náročný ako súčasné technológie.

O vodíku v pozícii paliva sa hovorí už celé desaťročia, doposiaľ sa však nepodarilo nájsť takú technológiu, ktorá by umožnila jeho získavanie vo veľkých množstvách bez veľkých energetických nárokov.