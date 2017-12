Múdre rybičky chcú krajších partnerov. Hlúpejšie nie sú také vyberavé

Rakúsky biológ skúmal karibské rybičky. Zistil, že múdrejšie druhy si vyberajú partnera najmä na základe farebnosti.

25. mar 2017 o 15:38 Pavol Štrba

VIEDEŇ, BRATISLAVA. Čím atraktívnejší a krajší, tým lepšia šanca, že bude aj vhodným partnerom prípadne lepším otcom. Takto podvedome neuvažujú len (niektoré) ženy pri výbere svojho životného partnera, ale ako dokázali rakúski vedci, podobný inštinkt majú aj karibské rybičky.

Nie však všetky – len tie s väčšími mozgami. Zjednodušene povedané, čím väčší mozog, tým náročnejšie nároky na výber partnera na základe čisto estetických kritérií.

Alebo povedané inak, čím sú inteligentnejšie, tým lepšie vedia zhodnotiť, či je vybraný partner vhodný na šírenie spoločného potomstva.

Menší mozog, menej vyberavé samičky

Biológ Alexander Kortschal skúmal dlhé roky v Karibiku množstvo druhov malých rýb, ktoré sú známe svojimi hýrivými farbami. Pozeral sa na to, ako si samičky vyberajú svojho partnera a zisťoval, do akej miery hrá pri tom rolu ich farebnosť. Následne ich rozdelil do kategórií čisto na základe veľkosti mozgu.

Rozdiely medzi mozgami jednotlivých druhov boli približne v rozmedzí 12 percent.

Štúdia zverejnená v časopise Science Advances, z ktorej cituje agentúra APA ukázala, že teoreticky „múdrejšie“ samičky majú oveľa väčší cit pre farby a čím ho majú rozvinutejší, tým viac majú tendenciu používať ho aj pri výbere partnera. Menej inteligentnejšie rybičky už také „vyberavé“ neboli.

Evolučná výhoda

Vedci si tento fenomén vysvetľujú tak, že na cit pre vnímanie pestrosti farieb je potrebná väčšia kapacita mozgu, keďže pri jej spracovaní ide o zložitejší proces. Je to evolučná výhoda, ktorá sa prejavuje aj pri rozmnožovaní.

Na ľudí sa však pravdepodobne výskum nedá abstrahovať.

Máme oveľa zložitejšie mozgy a pri výbere partnera u nás hrá úlohu mnohonásobne viac faktorov, ako len estetika zvoleného partnera.