Hyperloop TT začína stavať prvú prepravnú kapsulu

Zatiaľ sú to stále len sny o rýchlom prepravnom spojení. Jeden z rivalov však tvrdí, že začal na konštrukčných prácach prepravných prostriedkov.

24. mar 2017 o 12:28 Milan Gigel

PARÍŽ, BRATISLAVA. Držať sa pri zemi, ale napredovať rýchlosťou lietadla - to je futuristický prepravný koncept, ktorý sa ukrýva za názvom Hyperloop. V uzavretých prepravných tuneloch premávajú kapsule s pasažiermi.

Po tom, čo sme videli v Kalifornii experimentálne dráhy a prvé pokusy pohonov, firma Hyperloop Transportation Technologies oznámila, že vo francúzskom Toulouse začína s konštrukciou prvej prepravnej kapsule.

Spolupráca prebieha so španielskou firmou Carbures SA, ktorá vyvíja techniku pre letectvo, armádu, vesmír a náročné priemyselné odvetvia.

Prvá experimentálna kapsula má mať podľa magazínu Digital Trends prepravnú kapacitu pre 28 až 40 pasažierov, pohybovať sa má rýchlosťou približne 1100 kilometrov za hodinu.

Pri finálnej komerčnej podobe sa počíta s 30-metrovou dĺžkou s priemerom 2,7 metra a celkovou váhou 20 ton. Aký pohon chce firma využiť a aké majú byť technické detaily projektu firma neprezradila. Avizovala však začiatok konštrukčných prác na európskej pôde.

Firma v minulosti rokovala o partnerstvách so Slovenskom, Českom a Spojenými Arabskými Emirátmi. Vo vládnych kruhoch hľadá podporu pre spolufinancovanie svojich projektov. Priamym konkurentom je firma Hyperloop One so 150-miliónovým kapitálom, ktorú založil Elon Musk so Shervinom Pishevarom.