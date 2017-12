Trsteniarik škriekavý je vzorný rodič, spoliehajú sa naň aj kukučky

Párik trsteniarikov si kukučka často vyberá ako adoptívnu rodinu. Vie, že o jej mladé sa dobre postarajú.

24. mar 2017 o 20:41 Nina Sobotovičová

Čím sa podobá žabe?

Je len o trochu väčší ako vrabec, zato krik dokáže narobiť poriadny. Ak by sme ho pri koncerte medzi steblami trstiny nezazreli, iba začuli, ľahko by sme si spev trsteniarika zmýlili so žabím kŕkaním. Nám sa jeho pieseň páčiť nemusí, stačí, keď zaujme samičky.

Trsteniarik škriekavý, niekedy označovaný aj ako trsteniarik veľký, dorastá do devätnástich centimetrov. Chrbát aj krídla má hnedé a bruško belavé. Jeho nohy sú ako stvorené, aby sa mohol prikvačiť na steblo trstiny, ktorú dokáže zovrieť do pazúrikov a udrží sa na nej aj v spánku. Má tenký a dlhý zobák, ktorý je typický pre hmyzožravých operencov.

Odlieta na zimu do tepla?

Trsteniarik škriekavý je sťahovavý vták. K nám prilietava koncom apríla, niekedy až v máji, a zvyčajne sa vracia na miesto svojho pôvodného hniezdiska. Domček si stavia v trstinovom poraste pri brehoch riek a mokradí. Hniezdi dvakrát do roka, v severnejších oblastiach to pred príchodom jesenného počasia stihne iba raz.

Samčekovia sa hneď po prílete z tropickej Afriky začínajú obzerať po partnerke. Vo výhode sú vtáky, ktoré sa z tepla poponáhľali a stihli si obsadiť čo najlepšie miesto prechodného pobytu. Na samičky robí dojem predovšetkým vychytená lokalita. Oneskorenci, ktorým sa žiadne pôsobivé miesto neujde, musia tento nedostatok pri pytačkách vynahrádzať ešte nástojčivejším spevom.

Spieva viacerým samičkám?

Spev mladého trsteniarika nie je zďaleka taký vycibrený, ako v prípade starších samčekov. Dajú si na ňom záležať a stále sa zdokonaľujú, aby zapôsobili na svoje budúce družky. S nacvičovaním spevu trsteniarik neprestáva ani keď si nájde partnerku. Tieto vtáky totiž nie sú len sťahovavé, ale aj mimoriadne prelietavé. Nezriedka sa hneď po spárení so svojou milou obzerajú po ďalšej samičke.

Trsteniarik si úlohu splnil tým, že zabral územie, stavbu hniezda už necháva výlučne na partnerku. Samička je našťastie veľmi zručná, a tak, kým jej umelecky založený druh neúnavne poletuje a vyspevuje, ona sa chopí stavbárskych prác.

Domov pre svojich potomkov budujú z rôznych vodných rastlín a upevňujú ho na krehké stebielka trstiny. Aby mali mláďatká pohodlie, samičky hniezdo vystelú vlastným perím a naznášajú doň aj seno.

Pre prípad, že by sa strhol silný vietor, stavajú trsteniariky svoje hniezda hlboké, aby z nich malé vtáčiky nevypadli, keď sa trstina začne kolísať. Zvyčajne znášajú štyri či päť hnedozelených vajec, ktoré majú škrupinu posiatu malými škvrnami.

Hniezdo trsteniarika. (zdroj: Wikimedia CC)

Približne po dvoch týždňoch sa začnú liahnuť malé trsteniariky. Už dvanásťdňové mláďatá sa začínajú rozliezať po okolí, dospievajú však približne po roku.

Prečo ich majú rady kukučky?

Trsteniariky sú vskutku vzorní rodičia, čo však neoceňujú iba ich ratolesti, ale aj kukučky, ktoré znášajú vajcia do cudzích hniezd. Párik trsteniarikov si často vyberajú ako adoptívnu rodinu, pretože vedia, že o ich mladé sa vzorne postarajú. Malá kukučka je v porovnaní s drobučkými mláďatami trsteniarika oveľa väčšia, a tak ich poľahky vytlačí z hniezda, aby sa nič netušiace trsteniariky starali len o ňu. Rodičia nielen, že prídu o svoje ratolesti, ale sa aj poriadne zapotia. Kŕmiť večne nenažranú kukučku nie je žiadna zábava.

Keď sa koncom augusta ochladí, vtáky odlietajú do tropickej Afriky. Na svojej púti za teplom sú neúnavné, za štyri dni dokážu preletieť viac ako tisíc kilometrov.