Päť tipov, ako prekonať nudu v lietadle len so smartfónom

Notebook s tabletom je v kufri a pred vami 12 hodín v lietadle. Poradíme vám, ako sa zabavíte aj s mobilom.

24. mar 2017 o 16:49 Matúš Paculík

Najskôr Amerika, teraz Británia a pravdepodobne pribudnú aj ďalšie krajiny a letecké spoločnosti, ktoré vás pustia na palubu lietadla jedine so smartfónom.

Prežiť viac ako desať hodín len so zábavným systémom a nepoužiteľnými slúchadlami od letušky nie je príjemné, preto sme pripravili výber doplnkov a aplikácií, s ktorými prežijete aj let do Austrálie.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Máte nový smartfón? Šesť aplikácií, ktoré sa vám vyplatí stiahnuť

USB kábel

Vo väčšine moderných lietadiel určených pre zaoceánske lety už nájdete USB konektor pre nabíjanie svojich elektronických zariadení.

Pribaľte si preto jeden aspoň dva metre dlhý aj do lietadla.

Alternatíva v podobe externej batérie totiž môže skončiť v kufri pri tablete a notebooku. Jediným rizikom je zabudnutie kábla v lietadle, my sme takýmto spôsobom už o pár káblov prišli.

Kvalitné slúchadlá

Jedny slúchadlá síce dostanete priamo v lietadle, no ich kvalita je hrozná. Zoberte si preto so sebou vlastné slúchadlá, optimálne také, ktoré dokážu odstrániť okolitý hluk.

Pri výbere dbajte aj na to, aby na jedno nabitie zvládli aspoň 15 hodín, boli maximálne pohodlné a netlačili vás ani po hodinách používania.

Pokojne siahnite po bezdrôtovej verzii, niektoré modely sú vybavené aj klasickým analógovým káblom, vďaka ktorému ich pripojíte k zábavnému systému.

TIP: Pozrite si odborné recenzie nielen na slúchadlá v našej službe Recenzie.sme.sk.

Dostatok pamäti