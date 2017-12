EÚ chystá nové energetické štítky, prečítate ich aj mobilom

Nová kategorizácia má po dvoch desaťročiach priniesť aktuálny náhľad na úspornosť.

24. mar 2017

BRUSEL, BRATISLAVA. Namierite mobil na štítok v obchode, načítate z neho obrázkový QR kód a na displeji sa vám zobrazia informácie o spotrebiči o ktorého kúpe sa rozhodujete. Podrobný prehľad o výrobkoch pre spotrebiteľov chystá Európska komisia.

Počíta s vytvorením nadnárodného registra, ktorý bude združovať informácie o elektronike. Ku každému modelu tak bude možné vyčítať prevádzkové údaje a parametre vo formáte, ktorý umožní jednoduché vzájomné porovnávanie.

Podľa zverejneného dokumentu ide o projekt, ktorý je oživením dnešnej podoby energetických štítkov. Tie únia zaviedla na niektoré druhy spotrebičov už pred 20 rokmi a postupne pridávala ďalšie nové kategórie. Menil sa rozsah údajov na štítku, úradníci však nikdy nemenili tabuľky, ktoré určujú aká energetická trieda sa spotrebiču priradí.

Rovnakú spotrebu v triede A má chladnička spred 20 rokov, aká to dnešná. Preto medzičasom z núdze pribudli triedy A+, A++, A+++, ktoré s 30-percentným navýšením zefektívňujú úsporu oproti predchádzajúcej triede.

Úradníci avizujú, že je najvyšší čas prehodnotiť tabuľky energetických tried a premietnuť do nich dnešné technológie. Pluská sa majú definitívne vytratiť, pretože tabuľky sa budú priebežne prehodnocovať. Ak sa v registri do triedy A dostane viac ako 30 percent spotrebičov, alebo ich do triedy B vstúpi viac ako polovica, tabuľky sa prehodnotia tak, aby značenie od A po G dávalo znova zmysel.

Spotrebitelia tak nebudú musieť sledovať trendy a vždy budú mať istotu, že čo je v triede A je v úspornej kategórii zariadení. K novým pravidlám a štandardom prebieha odborná diskusia, ktorá sa snaží vniesť do procesu aj štatút zodpovednosti.

Výrobcovia, ktorí podvádzajú testy v certifikačných strediskách by mali mať povinnosť odškodniť svojich zákazníkov.