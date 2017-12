Geológ: Napíšeme do NASA, aby nám zaslali vzorky z meteoritov alebo z Mesiaca

Venujete sa geochronológii, ktorá určuje vek hornín a skamenelín. Viete povedať, ako kedysi vyzerala Zem?

"Do istej miery áno. Zameriavame sa na datovanie rôznych udalostí, ktoré sa v minulosti udiali. Keď poznáme horniny a minerály z minulosti a vieme určiť ich vek, tak nám to dáva predstavu o tom, ako sa vyvíjala naša planéta. Do veľkej miery vieme, kedy vznikali kontinenty a ako sa vytváral zemský povrch, ktorý teraz vidíme."

S akou presnosťou viete opísať minulosť planéty?

"Všetko závisí od otázky, ktorú sa snažíme zodpovedať. Celý výskum je motivovaný otázkou, prečo je dôležité poznať dátum istej udalosti - kedy dopadol nejaký meteorit, kedy vybuchla sopka, kedy vzniklo pohorie, kedy bolo zemetrasenie, kedy vzniklo ložisko nerastných surovín. V prípade vzniku ložísk nerastných surovín to nepotrebujeme vedieť až tak presne. Ak sa bavíme o vulkanickej erupcii, je dobré vedieť, kedy sa stala s čo najväčšou presnosťou, ideálne s chybou menšou ako jedno percento."

Prečo je dôležité vedieť, kedy sa tieto udalosti odohrali?

"Podľa udalostí, ktoré sa stali v minulosti, máme šancu predpovedať, čo sa stane v budúcnosti. Mnoho veci však predpovedať nevieme. Nevieme povedať, kedy do Zeme narazí veľký meteorit, také veci sa dejú dosť náhodne. V mnohých prípadoch sa udalosti v geológii cyklicky opakujú.

Zaoberám sa aj datovaním vulkanických hornín. Pri aktívnych sopkách je dobré vedieť, či hrozí nejaká ďalšia erupcia, najmä keď sa sopka nachádza v blízkosti obývaných oblastí a predstavuje prírodný hazard. Ak však poznáme záznam z minulosti, tak môžeme vďaka niektorým metódam predpovedať, či ešte nastane nejaká významná explózia."

Vybuchujú sopky v intervaloch, ktoré viete určiť?

"Samotné intervaly vulkanických erupcií v minulosti dokážeme v mnohých prípadoch presne určiť. Bolo by veľmi dobré, keby sopky vybuchovali pravidelne, ale, žiaľ, to tak nie je. Už len to, že dokážeme rozšifrovať geologický záznam a povedať, či existuje vo výbuchoch nejaká pravidelnosť, je veľmi podstatné.

V jednej štúdii sme skúmali sopku, o ktorej existovali len veľmi obmedzené datovateľné geologické záznamy. Predpokladalo sa preto, že je už 30-tisíc rokov neaktívna. Nám sa podarilo vyvinúť datovaciu metódu, ktorú sme použili na najmladšie horniny, ktoré sopka vyprodukovala. Zistili sme tak, že vybuchovala pred deväťtisíc rokmi. Takže nebola až taká neaktívna, ako si ľudia mysleli."

Váš najnovší výskum ukázal, ako a kde hélium uviazne v kryštáloch zirkónu. Štúdiu ste uverejnili v prestížnom vedeckom časopise, čím je tento objav dôležitý?