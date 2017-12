Aj Briti zakážu na palubách lietadiel elektroniku

Priveľký smartfón musíte odložiť do kufra spolu s notebookom.

22. mar 2017 o 10:55 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Tablety, notebooky, elektronické čítačky kníh, veľké smartfóny, DVD prehrávače či herné konzoly majú zmiznúť aj z palúb lietadiel, ktoré prichádzajú z desiatky zahraničných letísk do Británie.

Krajina avizuje nové bezpečnostné pravidlá, podobne ako USA. Opatrenia sa týkajú letov, ktoré prichádzajú priamo alebo s medzipristátím na letiskách v Maroku, Turecku, Egypte, Jordánsku, Saudskej Arábii, Kuvajte, Kataru a Spojených arabských emirátov.

Kritika pri lacných letoch

Nové nariadenia, ktoré majú vstúpiť do platnosti do konca týždňa, sa týkajú všetkých leteckých spoločností, ktorých lietadlá prilietajú do krajiny z rizikových letísk.

Pasažieri nemusia elektroniku nechať doma, sú však povinní uložiť ju do zapísanej batožiny. Nie je dôležitý typ elektroniky, ale jej rozmer. Maximálny formát je 9,3 x 16 centimetrov.

Rozhodnutie kritizujú najmä pasažieri, ktorí cestujú najlacnejšou triedou a bez batožiny. Za elektroniky by si museli priplácať, keďže si ju nebudú môcť vziať do príručnej batožiny.

Proti teroristom

Podľa BBC ide o spoločnú koordinovanú akciu Británie a Spojených štátov, ktorá sa opiera o informácie spravodajských agentúr.

Avizujú zvýšené riziko útokov na leteckú prepravu, pričom práve elektronika sa už stala úkrytom na trhaviny. Kým Briti zavádzajú obmedzenia pre všetky lety, USA nariadili nový režim iba pre zahraničné letecké spoločnosti, ktoré prichádzajú z kritických letísk.

Letecký úrad neinformoval, či súčasťou nových bezpečnostných pravidiel je aj nový režim prehliadky batožiny.

Kým niektorí hovoria, že skontrolovať elektroniku zabalenú v kufroch je náročnejšie ako prezrieť ju na páse pri kontrole pasažierov, iní tvrdia, že kontrolóri získajú súkromie pri prístupe k dátam, ktoré sú v zariadeniach uložené.

Ďalší pokus

V minulosti sa už elektronikou na palubách lietadiel úrady v Británii zaoberali. Odporúčali pasažierom, aby na hladkú a bezproblémovú kontrolu prinášali na palubu všetku svoju elektroniku plne nabitú.

Cieľom bolo predviesť jej bezproblémovú funkčnosť a sprístupniť ju pri prípadnej previerke.

Ostatné európske krajiny zatiaľ podobné opatrenia nehlásia.